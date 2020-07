Los detalles de cómo 12.000 vehículos sanjuaninos quedarán hechos cubitos de chapa

En San Juan preparan lo que será el segundo mega desguace de vehículos secuestrados por la Justicia de Faltas. Se trata de 12.000 autos y motos que están en depósitos estatales, muchos en el de 9 de Julio, cuyos dueños no han retirado en todos estos años, generando un verdadero cementerio automotor. En este marco, el Gobierno está llamando a los propietarios para devolverlos, siempre cumpliendo con los requerimientos legales. Este viernes vence ese plazo y luego se procederá a la destrucción de todas las movilidades no reclamadas, con vistas a que a fin de año no quede ninguno, según las previsiones oficiales.

La acumulación de vehículos se da por las actuaciones de la Justicia, tras detectar infracciones en la calle, con lo que quedan secuestrados y en guarda hasta que el dueño se ponga al día con los papeles, pero rápidamente las bodegas estatales colapsan. Este es el segundo operativo de “limpieza” de la gestión uñaquista. El año pasado se dio el desguace de unos 19.000 vehículos, casi la totalidad porque solo se presentaron 19 propietarios a recuperar el suyo.

“El Estado no quiere, porque es un desgaste desde todo punto de vista, desarmar autos, mandarlos a desarmar o tenerlos ahí guardados cuando hay tanta necesidad. Entonces, en la medida que se pueda el objetivo es facilitar la devolución de vehículos siempre y cuando esté en condiciones, con los papeles como corresponda”, valoró la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone en declaraciones a Radio Sarmiento. A la par, se sabe que retirar los vehículos es un proceso que le demanda una importante cantidad de dinero al propietario.

Así, luego de este período de convocatoria a los dueños, se vendrá la licitación del desguace. La ministra no descartó que los plazos para devolver las movilidades se prorroguen un poco. No obstante, el desguace es inminente. Y así, los sanjuaninos verán como en las películas cómo un auto entra a una plancha gigante y sale como un cuadrado de lata compactada en pocos minutos.

Sobre la licitación del desguace, Aubone consignó que el llamado pueda darse en septiembre próximo. La vez anterior se trabajó con una empresa de San Juan que logró subcontratar las maquinas, ya que las compactadoras en el país son pocas y están en manos de contadas empresas. Así, la empresa del último proceso contrató las máquinas por los meses que calcularon el plan de trabajo, se instalaron en el predio de 9 de Julio y ejecutaron la transformación de las movilidades en chatarra.

Para esta oportunidad, la ministra indicó que el objetivo es que a fines de este año el objetivo estén todos los certificados de ACINDAR que es donde se manda la chatarra final. Estos papeles son fundamentales para informar al Registro Automotor que las patentes están dadas de baja.

Aubone dijo que incluso están pensando en iniciar un tercer proceso en 2021 “para poder ir limpiando esto, y que deje de ser un cementerio de vehículos. Y que en la medida de que avancemos con esto podamos devolver más autos que los que rompemos, este es el objetivo”.

Es importante aclarar que no se puede vender nada ya que las piezas automotoras tienen registro y no se quiere generar un negocio ilegal paralelo. Lo único que se desguaza antes de compactar al vehículo es lo que es potencialmente contaminante como líquidos, baterías y neumáticos, que se desechan según los parámetros de la Secretaría de Medio Ambiente. Todo lo demás queda dentro del vehículo y va a la máquina que lo transforma en un cubo de metal. Ese cubo va a ACINDAR, una empresa en Buenos Aires especializada en el reciclado de chatarra ferrosa, que da el certificado final que es el papel que permite dar de baja al dominio en el Registro Automotor.