¿Suman a las estadísticas locales a los mineros sanjuaninos infectados con COVID en Jujuy?

La crisis sanitaria que se agravó en Jujuy afecta también a San Juan, aunque todavía está por verse qué tanto. Es que habría al dos sanjuaninos contagiados y más trabajadores de la provincia que estaban en la mina, aunque no existe una confirmación oficial del número exacto.

En este contexto, surge una nueva duda: ¿San Juan deberá sumar a sus estadísticas a los contagiados tal como Tucumán sumará al transportista de esa provincia que detectaron en el límite local?. Es que el conteo de casos va cambiando, pero una de las más recientes resoluciones, según el Ministerio local, es que los casos de personas de otras provincias que se detecten en trabajadores de paso se computarán en el lugar de origen, no de testeo.

Siguiendo esta lógica, podría esperarse que los dos sanjuaninos que dieron positivo en Jujuy hasta el momento pasen a ser positivos locales. Pero al parecer esto no sucederá así, al menos de momento. Todas las fuentes consultadas por Tiempo de San Juan, que incluyen AOMA San Juan, AOMA Jujuy y el Ministerio de Salud, los ciudadanos sanjuaninos que recibieron el positivo estarían viviendo en la provincia norteña desde hace tiempo y por lo tanto no van y vuelven como sí hacen otros trabajadores mineros. Incluso desde la cartera local explicaron que no hay un pedido de parte del Ministerio de Salud de Jujuy de pasar el cómputo de los trabajadores a San Juan.

En cambio sí hay otros trabajadores que van y vienen a la provincia que están en el proyecto de Litio de la minera Exar. Uno de ellos es Mauro Vidal, un trabajador que en comunicación con Diario La Provincia había contado que viajó el pasado 4 de junio a la provincia del Norte a trabajar y quedó aislado en la mina cuando se desató todo el problema. El hombre contó que en un principio estuvo aislado en la habitación que ocupaba, mientras esperaba el resultado del test que finalmente dio negativo. Fueron varios días de espera porque, según contó el Secretario General de AOMA Jujuy a Tiempo de San Juan, Luis Tinte, el sistema de testeo jujeño se vio colapsado cuando le realizaron controles a los cerca de 600 trabajadores que están en el lugar.

Lo cierto es que hay poca información de cuántos sanjuaninos se encuentran en la mina y cómo se encuentran. Tinte explicó que los trabajadores del gremio minero son la minoría en Exar, ya que el proyecto se encuentra en construcción. Solo 120 trabajadores responden al gremio minero.

Los restantes 480 son en su mayoría obreros de UOCRA, porque el proyecto estaba en construcción, muchos de ellos de Jujuy pero también una parte de Salta y otra de San Juan. Además un buen porcentaje trabajan "fuera de convenio": estos son por lo general personal jerárquico y según Tinte es en este grupo donde se habrían producido los primeros contagios, llegando luego a obreros durante la convivencia en la mina.

Encerrados en la mina, a la espera del testeo total

Los trabajadores que se encuentran en la mina Exar viven ahora una situación extrema, con más de 70 casos positivos y un extenso aislamiento. Luis Tinte explicó a Tiempo de San Juan que el protocolo ha obligado a una larga estancia en la mina a todos los trabajadores, porque sólo pueden salir aquellos que dan positivo y son trasladados a dependencias de Salud.

En cambio tanto los que dan negativo como los que todavía no son testeados permanecen en las instalaciones de la mina, a la espera de que estén los resultados de toda la población, aunque ya hubo pedidos por parte de los sindicatos para que los negativos completen el aislamiento en hoteles.

En el lugar sólo están trabajando aquellos que cumplen tareas esenciales y el resto permanece en sus habitaciones, asistiendo a lugares comunes como el comedor sólo cuando es totalmente necesario. La tensión y preocupación en la mina ha ido en aumento, aunque por ahora el foco de contagios parece haber sido detectado y en los últimos días bajaron la cantidad de positivos que fueron confirmando.