¿Qué pasa con el camionero sanjuanino "reinfectado"?: la hipótesis oficial

El caso del camionero que fue el tercer paciente en San Juan sigue dando qué hablar. Es noticia de nuevo por estos días porque volvió a dar positivo en el test PCR cuando ya se consideraba un paciente recuperado. Este miércoles, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, develó que el último test de control le dio negativo con lo que estaría en condiciones de regresar a su domicilio, ya que permanece aislado en un hotel. El caso es tan intrigante que se mandaron todos los antecedentes a Nación porque en San Juan no saben cómo clasificarlo. No obstante, ahora se conoció por primera vez una hipótesis oficial sobre qué pasa entre este transportista y el coronavirus: descartan una reinfección.

"Esta persona que es asintomática tuvo una primera PCR que dio positiva, lo que en este contexto de tanta variabilidad del virus y de no saber ciertamente hasta que analizarámos, teniendo en cuenta que esta persona había viajado a áreas donde circula el virus, no teníamos en ese momento preciso cuál era el panorama. No sabíamos si era una reinfección o una reactivación, o en qué situación sanitaria estábamos. Entonces, de manera preventiva se la aisló a esa persona y a todo su contexto. En este momento lo que podemos decir es que la PCR de control le dio negativa, con lo que en principio descartaríamos una reinfección. Sí sabemos que hay mucha literatura, mucha información y lo hemos hablado con el doctor Polo Fierro es que en muchas de estas personas que han cursado neumonías graves como ha sido este caso, pueden quedar partículas virales en el organismo durante meses. Esas partículas virales van fluctuando por alguna causa y en algún control pueden dar positivo como en este caso", se explayó la jefa de Epidemiología en declaraciones a radio AM1020.

Jofré enfatizó que Salud Pública, por precaución, determinó el aislamiento, teniendo en cuenta que se trata de una persona que no había quedado dentro de la provincia, ya que por su ocupación viaja y estuvo en un lugar con circulación viral como es Santa Fe.

La médica detalló que en este nuevo escenario, el camionero tuvo tres PCR: la primera dio fuertemente positiva que alertó a las autoridades y por eso se pidió una nueva a las 48 horas, la que dio levemente positiva, y como estaba asintomático se le realizó un tercer hisopado para terminar de armar el cuadro, que dio negativo.

Sobre cómo se contabiliza con Nación este caso, Jofré dijo que "estamos esperando las novedades respecto de toda la información que hemos mandado", indicó.

Por otro lado, tras conocerse que los test a alrededor de 20 personas que fueron contactos estrechos de este hombre dieron todos negativo y que por eso fueron devueltos a sus casas, este miércoles se prevé hisopar a alrededor de 6 convivientes del camionero, dijo la jefa de Epidemiología. Entre estos, no está la hermana del transportista, la médica que es el cuarto caso provincial, ya recuperada, sobre quien pesa una denuncia de Salud Pública por negligencia. Estas personas, si dan negativo, se irán a sus domicilios ya que ahora están en el aislamiento en hoteles.

Panorama general

Jofré dijo que son 6 casos sospechosos que están esperando resultados en el Hospital Rawson y siguen siendo 14 los positivos contabilizados en San Juan.

Los últimos son las cuatro personas que vinieron desde Buenos Aires donde estuvieron trabajando por 4 o 5 meses en la construcción, todos asintomáticos. El caso 8, de un camionero que se realizó un hisopado de control y dio levemente positivo la semana pasada ahora se someterá a un testeo para ver cómo sigue.

Prueba de vacuna

"Seria un orgullo que San Juan pudiera participar de un estudio de esa envergadura", dijo la médica sobre si la provincia participa en la prueba de la vacuna contra el coronavirus, pero dijo que no hay participación sanjuanina ahora mismo.

Sin besos amistosos

Sobre la inminente llegada del Día del Amigo, la profesional recordó que "nada de besos, nada de abrazos, seguirse cuidando, recordar que los eventos masivos no están permitidos, sólo hasta 10 personas, con distanciamiento y uso de tapabocas, lavado de manos y uso de alcohol en gel".

