¿Por qué San Juan tiene 14 casos y Nación solo le registró 9?

Los números de coronavirus siguen aumentando en Argentina, y en la última semana San Juan también tuvo un incremento en sus casos, aunque estos últimos fueron todos importados para la provincia. Los últimos 5 casos que se confirmaron en San Juan no fueron registrados aún por el Ministerio de Salud de la Nación en sus partes oficiales.

San Juan acumula 14 confirmados desde que comenzó la pandemia, de los cuáles 7 pacientes continúan con proceso infeccioso. Sin embargo, en el parte nacional, solo figuran 9 casos positivos en la provincia.

Según consultó Tiempo de San Juan a Elizabeth Espín, responsable de prensa del ministerio de Salud de la Provincia, esto se debe a un inconveniente en el sistema. “Mañana miércoles saldrán todos, hubo un inconveniente en el sistema”, sostuvo Espín, quien además aclaró que los datos los cargan desde el Hospital Rawson en la parte de virología.

Los cinco casos que aún no figuran en el parte nacional de coronavirus son los últimos registrados, es decir los repatriados: uno que dio positivo en último jueves y los otros cuatro que se confirmaron el lunes.

El caso 10 es un joven de entre 20 y 30 años que se encontraba en Buenos Aires, pidió volver a San Juan y tras llegar le realizaron el hisopado de control y dio positivo. También detallaron que llevaba unos días en la provincia y no estaba en el colectivo que intentó viajar este miércoles pero se rompió. Además se supo que el contagiado no presenta síntomas, se encuentra bien de salud y gracias a esto puede permanecer en un hotel y no tuvo que ser trasladado a un hospital. Si sigue así podría transcurrir el total de la enfermedad de la misma manera que lo hicieron los casos seis y siete, otros dos sanjuaninos jóvenes asintomáticos que se recuperaron por completo en el aislamiento.

Los cuatro últimos casos de coronavirus positivo anunciados en San Juan este lunes son trabajadores de la construcción que tienen entre 30 y 40 años, según se conoció este martes. Los obreros sanjuaninos estaban trabajando en Buenos Aires y la empresa dispuso la movilidad a su provincia de origen de acuerdo al protocolo local, con lo que llegaron directo a la terminal de ómnibus en una movilidad particular. Allí los abordó el equipo del 107 y luego fueron derivados directo a un hotel, donde todos son sometidos a al menos dos hisopados. En este marco, les dio positivo a los cuatro cuando estaban a punto de salir del aislamiento, es decir que llevaban varios días en la provincia, alrededor de 10.

Por otro lado, el caso del camionero del 3er caso que volvió a dar positivo luego de contagiarse en Santa Fe no está contabilizado como un caso de San Juan, al igual que el otro transportista tucumano que también dio positivo en la provincia.