Por primera vez, un repatriado cuenta cómo es vivir con coronavirus en San Juan

Agustín es el caso número 10 de coronavirus en San Juan. En la noche de este martes, se animó a contar cómo es vivir con el virus y eligió hacerlo en Paren las Rotativas, programa conducido por Sebastián Saharrea y televisado por Canal 13 San Juan. Cómo es su estado de salud, cómo regresó a San Juan, cómo se enteró que estaba contagiado en un imperdible idea y vuelta del primer infectado que se anima hablar mientras atraviesa la enfermedad.

Estado de salud

En cuanto a su salud, el joven contó que está "muy bien, diez puntos". Cuando se enteró que su hisopado dio un resultado positivo "mentalmente tuve un bajón pero después estuve tranquilo", dijo. Actualmente, se encuentra asintomático y solamente sufrió una leve pérdida del olfato pero ya la recuperó.

Si bien está hospedado en un hotel céntrico -hasta que no tenga coronavirus-, la contención de su familia está presente. "Mi familia se preocupó cuando se enteró porque, lógicamente, nadie quiere que su familiar se enferme y más de este virus del que tanto se habla. Pero, desde mi lugar, trato de tranquilizar a todos porque estoy bien", contó Agustín.

Dónde lo atrapó la cuarentena y cómo regresó a San Juan

Desde el pasado 29 de diciembre, estuvo en Buenos Aires. Cuando comenzó la cuarentena, quedó varado en aquella provincia, hospedándose en la vivienda de un familiar. Sin trabajo y sin dinero suficiente, apenas se enteró que había colectivos que los trasladaban hasta San Juan comenzó a tramitar su vuelta.

"Mi idea no era volver pero llegó un momento que no tuve otra opción. No tenía trabajo y económicamente estaba muy mal, así que apenas pude conseguir un asiento en un colectivo, me subí y me vine", relató el joven sanjuanino.

¿Cómo se contagió?

Agustín aseguró que no supo en qué momento se contagió. "Yo llegué, me fui a un hotel, realicé los 14 días de cuarentena y después, en un hisopado, salió que tenía coronavirus, pero hasta ese momento no había tenido un síntoma", afirmó. El muchacho contó que tomó todas las precauciones en Buenos Aires y en la vuelta en colectivo, por ello desconoce cómo se infectó.

Lo que se viene

Durante esta semana le harán un hisopado. De resultar negativo, deberán hacerle un segundo hisopado. Y si vuelve a dar negativo significará que ya no tiene el virus en su cuerpo.

Por último, agradeció haber sido repatriado y poder transitar la enfermedad en San Juan, totalmente aislado, y no llevarla adelante en un hospital de Buenos Aires, donde la situación es de una gravedad importante.