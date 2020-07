Investigan a una sanjuanina que dejó a sus hijos pequeños con unos vecinos en una situación confusa

El caso de una sanjuanina que dejó a sus hijos con unos vecinos encendió las alarmas de la Dirección de la Niñez de San Juan. Y es que una mujer llamada M.V (se reserva la identidad para proteger a los menores) habría dejado a sus hijos en la casa de unos vecinos porque no podía mantenerlos. Desde la oficina de prensa del Ministerio de Desarrollo Humano, informaron que se está tratando de establecer la razones por las cuales la mujer de 23 años dejó a sus hijos bajo la custodia de terceros. Además desde dicho lugar detallaron que también se investigan posibles maltratos físicos a los menores de 5, 4 y 1 año de vida.

Por tal motivo, el Juzgado de Familia indicó que los tres pequeños debían quedar bajo la custodia del Estado hasta que se esclarezcan las cosas. Así mismo informaron que los menores están recibiendo asistencia médica, alimentaria y psicológica para atravesar esta situación.

La decisión no fue buen vista por la madre de los niños, que durante el transcurso de esta mañana fue hasta la puerta de Niñez para manifestarse en contra de la medida judicial. En Diario de Cuyo la joven madre confesó que desde hace tiempo arrastra una situación complicada: sin trabajo y sin lugar para vivir. "Me prestaron una piecita donde vivía con mi hijo más grande. Como no tenía para darles de comer o camas para que no pasen frío, a los dos más chicos me los recibieron en la casa de dos amigas que son como mi familia. Ellas los cuidaban, los alimentaban y yo los visitaba todo el tiempo. Era algo temporal hasta que mejorara mi condición", dijo al respecto.