El plan oficial si hay circulación viral en San Juan: aislar por zonas

"Hay medidas de prevención de informar zonas, de tomar restricción de circulación en algunas zonas, esto es lo que se está pensando. No volver a la Fase Uno en toda la provincia, sino buscar de qué manera podemos monitorear y controlar la trazabilidad del virus, tener controlados los contactos estrechos, trabajar por zona de influencia, esto es lo que se está pensando. Requiere de tecnología, requiere de aportes, está trabajando Seguridad, Salud Pública, Obras, Producción, es decir, un equipo interdisciplinario que va haciendo aportes para que esto sea de la menor manera traumática posible", dijo el vicegobernador Roberto Gattoni, quien coordina el Comité COVID-19 que se encarga de manejar las medidas de contención del coronavirus en San Juan y la liberación o no de las actividades locales. Así, describió por dónde va el plan oficial en caso de haber virus circulante en la provincia.



En una entrevista en radio Estación Claridad este martes, el funcionario se mostró cauto con hablar sobre la idea de volver a Fase 1 en San Juan en caso de que empeore la situación, que se presenta como una de las mejores en estatus sanitario del país. "Hay que tener planteadas las distintas hipótesis y las respuestas para cada una de ellas, lo que no podemos hacer es improvisar. Entiendo que se darán a conocer cuando esto ocurra o cuando las autoridades de Salud Pública lo dispongan en caso de que se retroceda".Advirtió que "no hay que descartar absolutamente nada, por ahí volver a la Fase 1 por pocos días permite controlar la circulación viral y volver rápidamente a la actividad económica".

En el caso hipotético de que haya circulación viral en San Juan, Gattoni analizó que lo que se está evaluando en este momento es "por ahí no es toda la provincia sino solo una zona, los acatamientos de la curva de contagio es fundamental porque de nada sirve tener actividad económica con circulación viral agresiva porque terminan todos enfermos. Es un delicado equilibrio entre controlar la circulación viral y permitir la actividad económica. En San Juan nos está dando resultado, pero es una foto de la situación de hoy, nadie tiene experiencia en esto".

"No es lo mismo en esto de las medidas dar un paso adelante que retroceder, porque es traumático, todo debe ser pensado, diseñado, no es tan sencillo. Hemos dejado de trabajar en los protocolos de las nuevas actividades porque ya en realidad está casi todo escrito y lo que hay que hacer por similitud es tomar otros protocolos para las actividades que quedan, y ponernos a trabajar en los planes de contingencia, desarrollar los elementos, que están muy avanzados pero que prefiero no darlos a conocer yo".

Anunció que en los próximos días se tendrá el plan terminado, con lo que habrá definiciones concretas sobre los diversos escenarios de la pandemia.