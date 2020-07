Qué opinan las influencers sanjuaninas sobre el proyecto de ley para regular las publicidades en Instagram

La senadora sanjuanina Cristina López junto a otros legisladores del Frente de Todos presentó un proyecto de ley para regular la actividad de los influencers, personas que cuentan con gran cantidad de seguidores en las redes y publicitan productos en sus perfiles. La iniciativa apunta a que los influencers facturen y le aporten a la AFIP por las publicidades que realizan en sus cuentas, además se solicitará que pongan un tag en donde indiquen que se trata de una publicación paga.

Dos influencers sanjuaninas opinaron sobre el proyecto de la albardonera. Las dos se mostraron a favor de legislar el vacío legal que existe alrededor de tema pero surge un interrogante. En muchas ocasiones las influencers no cobran con dinero sino con canje. Ahí se presenta un escenario complejo para aplicar cualquier impuesto. Lo qué dijo cada una de las consultadas.

Anahí Lepez, diseñadora e influencer

"Yo si estoy de acuerdo, de hecho estoy trabajando para una agencia de Buenos Aires que me consigue campañas y para poder hacer las acciones debo estar registrada en Afip y yo les facturo las campañas cada vez que quiero cobrar, lo cual me parece bien. Hay influencers que cobran locuras como x ejemplo $30.000 subir una foto, una historia que dura 24 horas $10.000 y así. Son increibles sumas que ganan y que nadie llega a controlar porque no aportan en absoluto. Me ha pasado de trabajar con Francesca que he hecho algunas acciones para mi marca y le pedia factura y no hacen. He visto más o menos el proyecto y me parece bien. Creo que las redes sociales dejaron de ser un espacio solo de recreación y diversión, hoy en día son el medio que mueve millones en publicidad. Si hago diferencia entre canje o colaboración y acciones puntuales. Porque muchas veces recibimos “regalos” para poder promocionar marcas o emprendimientos y es como una acción más solidaria. Pero cuando hay valores de por medio si creo que es necesario este tipo de controles".

Alma Lepez

"Creo que este proyecto nos ha tomado por sorpresa a muchas de nosotras que trabajamos de esto. En primer lugar creo que este gobierno busca la manera de generar más ingresos,ya sea que la situación lo amerite o no; ademas creo que no siempre nuestro trabajo acá en San Juan es 100% remunerado también trabajamos con canjes. Y por último no sabemos si realmente esto va a beneficiarnos,tendremos que esperar a ver que sucede".