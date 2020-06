Qué dice el Gobierno de San Juan sobre el sanjuanino con coronavirus en La Rioja

El Ministerio de Salud Pública, a través de la División Epidemiología emitió un comunicado sobre el caso de COVID-19 positivo de un sanjuanino detectado en La Rioja. "Se informa a la población que desde el Ministerio de Salud de La Rioja informaron que la persona, de 60 años de edad, que dio positivo con COVID-19 en esa provincia, vive hace más de 30 días en la vecina provincia y no realizó el cambio de domicilio. El caso no se contabilizaría en la provincia de San Juan, por tal situación en la Provincia de San Juan no realizaría un estudio epidemiológico y tampoco se buscarán contactos estrechos, debido al tiempo trascurrido", dice el comunicado oficial.

Con esto se aclara que esta persona no se contagió en San Juan, ya que en una primera instancia desde el Gobierno de La Rioja habían informado que se trataba de un caso "importado" para ellos. Luego rectificaron la información y dijeron que al estar hace más de un mes en la vecina provincia, lo contaban como propio. En La Rioja hay circulación del virus comunitaria.