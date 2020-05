Fumadores sanjuaninos, experiencias al borde de un ataque de nervios

De todas las crisis que desencadenó la pandemia de coronavirus, la menos esperada era la de los fumadores de tabaco que se quedaron sin cigarrillos a más de cuarenta días de iniciada a la cuarentena y se han convertido en noticia. Desde hace más de una semana conseguir un paquete de "puchos" es una odisea en San Juan, una de las primeras provincias del país en desabastecerse, y detrás del dato frío hay personas que están pasándola mal al tener que desprenderse de una adicción en circunstancias como las actuales.

Mientras los no fumadores hasta "festejan" en las redes lo que está sucediendo, que los adictos a la nicotina se hayan quedado sin cigarros no parece ser una oportunidad para que dejen este hábito saludable, en cambio, se los ve por todos lados haciendo cola y hasta pagando locuras por un paquete. Algunos fumadores contaron su vivencia en estos días, al borde de un ataque de nervios:

Claudia - más de 20 cigarros diarios

"He andado desesperada, el fumador se pone muy nervioso y busca cualquier medio para conseguirlo, por algún contacto, o uno anda averiguando. Esto me afecto en el día a día, hay momentos en los que no tuve y me las aguanté, en otros momentos llegué a no poder dormir, pensando en que sólo me quedan uno o dos cigarros y que no me va a alcanzar. Lo más caro que llegué a pagar fueron 50 pesos por un cigarro"

Carlos - menos de 10 cigarrillos diarios

"No fumo una barbaridad, pero sí hay horarios en los que la necesidad el "puchito" me persigue. En esos momentos es difícil pensar en otra cosa, te entretenés por un rato, pero la idea del cigarro vuelve. Yo pude ir tirando los últimos días con dos cigarrillos y medio, dosificando, pero la verdad es que ya me quedé sin puchos, me convidaron unos armados y no sé bien cómo voy a hacer los días que vienen.

Una cosa es dejar de fumar porque uno se convence, otra muy diferente es que te obliguen a cortar con una adicción en un momento de estrés como es este. La ansiedad se vuelve realmente difícil de manejar y la frustración de la abstinencia se suma a todas las otras".

Los cigarrillos armados, antes una rareza, se han convertido en los más buscados.

Virginia - más de 20 cigarrillos por día

"Hace una semana y media estoy sin cigarrillos, por mi edad no puedo dar vueltas por ahí para comprar, pero como fumo desde hace 40 años es difícil. Estoy tirando con puchos que me convidan algún vecino o familiar, que me traen uno comercial o uno armado. Me sirve para ir tirando. Pensé en dejar, pero es muy complicado, más ahora con el encierro.

Como mucho llegué a pagar antes de que se terminen 200 pesos por un paquete que cuesta 130, pero 600 ni loca. Ahora que no hay por ningún lado no sé, engordaremos, porque en vez de fumar como más..."

Luis - más de 20 cigarrillos diarios

"Hace mucho venía con ganas de dejar de fumar, así que estoy intentando aprovechar esta situación, la estoy llevando bastante bien con chicles de nicotina, aunque me costó bastante. No pagaría lo que están cobrando por los cigarrillos, ni loco. Así que espero que salga algo bueno de esta situación". Para los que quieren dejar, los chicles pueden ser una ayuda.



Natalia - menos de 20 cigarrillos diarios

"Busque cigarrillos por todos lados. He llegado a pagar 600 pesos por un paquete de 20. Fumé habanos. Es una adicción y en tiempos de ansiedad es mucho más complicado pensar en dejar el vicio. No es necedad, es pensarse en este escenario dejando algo que me gusta hacer entre todas las cosas que ya he dejado de hacer por la cuarentena".

Víctor - menos de 10 cigarrillos diarios

"Tengo momentos en los que me agarra la ansiedad, estoy irritable y sobre todo porque ni siquiera tengo la libertad de comprar puchos. A veces consigo, a veces no, ahora estoy fumando armados pero he pagado un cigarro a 30 pesos, lo cual me da mucha rabia, pero a veces necesito fumar.

También he notado que tengo insomnio, ya no sé si es por la cuarentena o falta de cigarros, pero me quedo despierto hasta las 5 de la mañana y después al otro día me puedo quedar dormido. He pensado también en dejar de fumar, pero con esta angustia de todo lo que está pasando, que es tan loco, tan anormal, hace que la ansiedad se dupliqué. La gente te dice "ahora que estás en casa podés dejar de fumar, pero al contrario, fumás más".

No es el mejor momento, aunque parezca

Dejar de fumar en plena pandemia no es la opción más atractiva para la mayoría y no por capricho. Detrás de esto hay una razón psicológica, que explico la licenciada Melisa Más a Tiempo de San Juan. Hay una distinción que hace la profesional: los que quieren abandonar el cigarrillo y los que no.

"No es un buen momento para dejar algo que no querés dejar. El que está convencido puede soportar bien el proceso de abstinencia, con los síntomas físicos y psicológicos que acarrea, como pueden ser la ansiedad, la irritablidad, el insmonio y otros", detalló la psicóloga. Si este proceso es difícil en condiciones normales, durante la cuarentena se pone peor, en un momento de ansiedad y dificultades para muchos, abandonar el tabaco hace que todo sea más difícil y hasta para algunos puede ser "traumático".