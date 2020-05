La sanjuanina que quiere ganar un concurso nacional y busca muchos "likes"

View this post on Instagram

#becas en el marco del #proyectogranchaco2020 . . Hola!!!ud83dudc4b Soy Sofu00eda Becerra (@sofibecerra22 ) de la provincia de San Juanud83cudf35. Tengo 24 au00f1os. Amo la naturaleza desde siempre y es por eso que me encaminu00e9 hacia la carrera que amo: la licenciatura en Biologu00eda u2665ufe0f. . Estudio en la UNSJ y actualmente estoy realizando mi tesina sobre la caza furtiva en mi provincia. . Agradezco la oportunidad de participar en esta beca que me va a ayudar muchu00edsimo a terminar la carrera que amo y a abrirme paso en el camino de la conservaciu00f3n que estoy empezandoud83dudc22ud83dudc1cud83dudc3eud83cudf31. . u00a1u00a1Tu u201cME GUSTAu201d me va a ayudar mucho a sumar chances para conseguirla!! Sigan la cuenta asu00ed colaboramos con este proyecto de conservaciu00f3n.ud83eudd17 A partir de los 10 mil seguidores se donan m2 de la Reserva los Tapires por nuevo seguidor ud83dude4c . Mi sueu00f1o es poder colaborar con un mundo mejor para todas las personas trabajando de lo que amoud83dudcaaud83cudffd. Creo que todos juntos podemos ayudar a mejorar la situaciu00f3n actual en la que estu00e1 el planeta. . u00bfMe ayudu00e1s?ud83dude4f . #becas #proyectodeinvestigacion #granchacoamericano #like #conservaciu00f3n #biologu00eda #vidasilvestre #universidad #universidadpublica #universitarios #reservasnaturales #reservaprivada #reservalostapires #sanjuan #bau00f1adolaestrella #formosahermosa #formosacapital #FormosaNatural #mamiferosdeargentina #avesdeargentina #reptilesdeargentina #faunaargentina #arbolesargentinos #arbolesautoctonos