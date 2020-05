Todo lo que se sabe sobre el vuelo sanitario de la polémica: tripulantes e hisopados negativos

Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva, dio a conocer algunos puntos que generaban dudas sobre el polémico vuelo sanitario que trajo desde el hospital Federico Abete, de Malvinas Argentinas, al paciente tres con coronavirus. El médico explicó cuántos tripulantes vinieron en el vuelo, cuántos hisopados se les hicieron y si es común que traigan pacientes con este tipo de patologías en un vuelo sanitario.

Espejo dijo que veían en el vuelo sanitario que trajo al tercer paciente positivo de coronavirus el piloto y el copiloto, el paciente en cuestión, el médico aeroevacuador que lo asistió, un paciente pediátrico cumpliendo un post operatorio de una cirugía cardiovascular -no trasplantado como se dijo- sus padres y una hermana. Todos los datos quedaron asentados en una planilla de la Dirección Provincial de Aeronáutica. "De toda la vida la actividad aeronáutica está muy reglamentada pero desde la declaración de la pandemia, la Administración Nacional de Aviación Civil exige un manifiesto de vuelo, que es comunicado con 24 horas de antelación, situación que muchas veces altera los traslados cuando son de emergencia pero que lo estamos cumpliendo igual, y en ese manifiesto de vuelo que es una declaración jurada consta el nombre, el documento y copia del documento de la partida de nacimiento de cada una de las personas que ocupa el lugar, todo lo que decimos es comprobable y trazable", agregó el funcionario.

Una de las dudas que se había generado en torno al vuelo sanitario es si es común que se traslade a pacientes en el estado que estaba el tercer positivo. "Es común que se traslade a más de un paciente, es común que se traslade un paciente en esas condiciones. Todo lo que decimos está fundamentado, no trasladamos pasajeros, trasladamos pacientes. Esta situación particular en otro contexto la persona hubiera quedado con tratamiento en otro lugar, hubiera podido acceder al transporte público de pasajeros -trasladarse en un vuelo regular habiendo cumplimentado un formulario- o podría haberse quedado en otro lugar a cumplir el tratamiento hasta regresar. No es la situación habitual mundial, por lo tanto fue considerado cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos", aclaró.

Espejo dejó en claro que el estado de salud del resto de los pasajeros y de la tripulación del vuelo sanitario es bueno. Dijo que todos fueron sometidos a un riguroso aislamiento y a dos hisopados para saber si habían contraído el virus. "Consta que todos los análisis dieron negativos", indicó.

En el año se realizaron 27 vuelos sanitarios, trasladando a 31 pacientes en total, también hubo un vuelo en helicóptero que cumplió el mismo propósito. Después del traslado del paciente tres, hubo otro vuelo sanitario y para la semana que viene hay programados varios más.