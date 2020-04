Atención: si querés recibir el módulo alimentario en mayo en San Juan, así tenés que hacer

Como había adelantado Tiempo de San Juan, el Ministerio de Desarrollo Humano lanzó una nueva inscripción para los interesados en recibir el módulo alimentario de emergencia destinado a los que no reciben ninguna ayuda estatal. Los alrededor de 32.000 sanjuaninos que ya han recibido el módulo deben volver a inscribirse y se ha abierto el espectro a nuevos postulantes como pensionados de la Legislatura. Se espera oficialmente que se amplíe la cantidad de beneficiarios respecto de la primera etapa.

La página a la que deben acceder los interesados para anotarse es www.beneficioalimentario.sanjuan.gob.ar. El universo al que apunta es el de sanjuaninos que no perciben asignaciones universales, ni jubilaciones, ni pensiones, ni salarios registrados. Es decir, que el programa está destinado para trabajadores de la economía informal, monotributistas de categorías bajas o monotributo social.

Para la inscripción, se ingresa desde las cero horas de este viernes a través del portal de Gobierno hasta el día 30, con la meta de tener en pocos días una nueva base de datos para repartir esta ayudar a este sector vulnerable, según anunció este jueves el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay.

En esta segunda fase se usará el sistema de reparto domiciliario, como en la primera etapa, con taxis y remises, de los cuales se usaron 800 vehículos para cubrir los circuitos, con la meta también de darles empleo en estos momentos de recesión de la actividad. El objetivo es avanzar con las entregas en la primera quincena de mayo.

Cada módulo contiene 11 artículos alimentarios y va acompañado de un kit de limpieza especial para la prevención del COVID-19. Para este plan el Gobierno invierte unos 45 millones de pesos de arcas provinciales.

También están entregando módulos alimentarios para los chicos que iban a comedores infantiles, para lo que se destinan 37 millones de pesos provinciales, indicó el ministro. Esta semana se inició una nueva entrega en algunos departamentos.

Pasos para inscribirse

Ingresar a www.beneficioalimentario.sanjuan.gob.ar

Colocar todos los datos en cada formulario de identificación, sin dejar de completar ningún campo

El número de teléfono debe ser el del celular de quien solicita el beneficio

Habrá un apartado para colocar más detalles del domicilio (color de rejas, un cartel identificatorio, cercanía de alguna plaza, monumento, etc.)

La persona recibirá un SMS al finalizar la inscripción sólo para comunicarle a las personas que son beneficiarias y anunciándole el envío del Módulo en los próximos días

Al recibir el Módulo Alimentario de Emergencia deberá enviar un SMS (mensaje de texto) al 40140 con la frase ALIMENTOS OK (ALIMENTOS, espacio, OK).

Es importante saber, que el beneficiario que reciba el Módulo Alimentario de Emergencia y no envíe el SMS confirmando la recepción, no podrá recibir un segundo envío en cuanto el Gobierno de la Provincia lo disponga.

Los que pueden inscribirse son:

Trabajadores que no estén en relación de dependencia o que trabajen por su propia cuenta (albañiles, electricistas, plomeros, remiseros, taxistas, artesanos, emprendedores sociales o de la economía social, cuidacoches, empleados de comercios barriales que no estén registrados, cadetes, empleadas domésticas que no estén registradas, jardineros, fleteros, vendedores ambulantes, etc)

Monotributistas Categorías A y B

Monotributo social

Pensiones invalidez y vejez de la Legislatura de la Provincia

Los que no pueden inscribirse:

Menores de edad

Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de Asignación Universal por Embarazo (AUH)

Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH)

Beneficiarios de Tarjeta AlimentAR

Beneficiarios de Tarjeta Social

Pensionados y Jubilados

Beneficiarios de Hacemos Futuro o Potenciar

Beneficiarios de Fondos de Desempleo

Beneficiarios de cualquier otro plan social nacional o provincial

Celíacos, de parabienes

También el ministro presentí el módulo alimentario para celíacos que se retomará. Esta ayuda se daba desde Nación, pero no está llegando ahora por lo que el programa se financiará con fondos provinciales. Se repartirá con la modalidad de entrega domiciliaria, según el padrón nuevo del Ministerio de Desarrollo Humano. Se usarán los transportes escolares, con la idea de generar un recurso económico para el sector, unas 40 movilidades. Se invierten 1,5 millones de pesos.

Respecto de la tarjeta Alimentar, Aballay dijo se viene trabajando con Nación para elevarle las inquietudes de San Juan, ya que de 33.000 tarjetas se entregaron 8.000 y la idea es que los que no hayan recibido el beneficio desde el inicio, vayan recibiendo todo o acumulado.

Sobre la Tarjeta Social, Aballay dijo que San Juan tenía un universo de 17.000 beneficiarios, muchos pasaron a la Tarjeta Alimentar y unos 9.000 que quedaron ya tienen hace una semana el beneficio para la compra de alimentos acreditado, financiado con recursos provinciales.