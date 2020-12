Preocupación: internaron al secretario de Seguridad Munisaga y lo hisoparon

El secretario de Seguridad de San Juan, Carlos Munisaga, fue internado en las últimas horas, tras sufrir complicaciones respiratorias y se espera que se confirme si tiene o no coronavirus ya que fue hisopado y el resultado aún no se conoce. No obstante, según fuentes calificadas, un familiar muy cercano del secretario dio positivo en los últimos días.

El funcionario fue ingresado al área COVID-19 del Hospital Rawson tras encontrarse aislado hace unos días y presumirse que puede tener coronavirus.

Si se confirma, será el segundo miembro del gabinete de Sergio Uñac en contagiarse, ya que la ministra de Turismo Claudia Grynszpan dio positivo días atrás y se encuentra transitando la etapa final de la enfermedad, sin problemas, aislada en su casa.

En la Secretaría de Estado de Seguridad ya estuvo con coronavirus el segundo de la cartera, Abel Hernández, quien no presentó síntomas y superó la enfermedad hace meses.

Según el comunicado oficial, "Munisaga, se encuentra internado en el Hospital Dr. Guillermo Rawson debido a un cuadro de neumonia que presentó en las últimas horas. Su estado de salud es bueno, sin requerir asistencia respiratoria y con tratamiento antibiótico. De acuerdo a los protocolos establecidos se le realizó un estudio PCR del cual se encuentra a la espera del resultado".