Entre compañeros y adversarios: así despidieron a la vicerrectora de la UNSJ

Este lunes falleció a sus 60 años la vicerrectora de la UNSJ y candidata a rectora Mónica Coca, quien estaba internada en una clínica privada en un estado de salud complicado por COVID-19. La licenciada tuvo idas y vueltas en su recuperación y en este último tiempo permanecía internada bajo intubación. Fue en un comunicado de la casa de altos estudios que se terminó de informar el deceso de la funcionaria a eso de las 4:15 de la madrugada.

Si bien la situación de Coca se venía siguiendo de cerca por familiares, amigos y funcionarios de la UNSJ, la noticia cayó como un baldazo de agua fría para muchos y esto fue lo que expresaron:

Oscar Nasisi - rector de la UNSJ y compañero de formula desde el 2012

"La verdad es que todavía estoy muy shockeado, no esperaba un desenlace de esta naturaleza, pensábamos que iba a salir adelante. Yo compartí con Mónica muchos años de conducción, más allá de los distintos puntos de vista que tuvimos. Pudimos tener alguna diferencia, pero son cosas que pasan en todas las fórmulas. Me parece que fue una gran compañera de trabajo y así la voy a recordad", afirmó.

Tadeo Berenguer – decano de Ingeniera y compañero de fórmula

"Nunca pensé recibir esta noticia en mi vida. Verdaderamente venimos llevando el proceso de su enfermedad con la gran esperanza que saliera adelante, pero desgraciadamente no la ha podido sobrellevar. Es una pérdida irreparable desde el punto de vista humano y desde el punto de vista político. Era una referente para llevar los cambios que requiere la universidad", expresó con pesar.

Y agregó que "Mónica dejó un gran ejemplo de su equilibrio, de sus ansías de integración de todos los estamentos, sobre todo de los jóvenes. La universidad necesita un recambio generacional y con Mónica al frente eso iba a cambiar. De todas maneras su impronta va a quedar calada en quienes sean los que van a retomar ese camino. Solo quiero decirle a aquellos que nos estuvieron siguiendo que vamos a seguir adelante".

Rodolfo Bloch – decano de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y compañero de campaña

"La noticia nos provoca el mayor dolor, si bien sabemos que la situación era complicada, teníamos un deseo muy fuerte que pudiera salir. Estamos muy consternados, muy dolidos, esperando que la familia nos diga cómo van a ser las ceremonias. Todos saben que yo la estaba acompañando, incluso había resignado mi candidatura a rector en post de unificar términos, pero esas cuestiones se verán más adelante. Ahora lo que nos queda es un profundo dolor", sintetizó.

Jorge Cocinero – secretario de Obras de la UNSJ y candidato a rector opositor de Coca

"La verdad con muchísima tristeza. Había una línea de amistad y profesionalismo muy importante. La voy a recordar en esas largas conversaciones solucionando los problemas de la universidad. Una noticia como esta nos afecta enormemente los sentimientos. Nosotros teníamos un gran vínculo de amistad y aunque tuviéramos pensamientos distintos en lo político, nunca mesclamos la amistad con lo político", afirmó el candidato a rector opositor. Y agregó que "antes que la internaran nos habíamos reunido a tomar un helado y a charlar de los fines que queríamos perseguir. Ese es el último recuerdo, quizás tuve la suerte de estar con ella y poderlo charlar. Hablamos de lo que estaba pasando, de las próximas elecciones y esas son las cosas que a mi ve van a quedar en el recuerdo".

Roberto “duro” Gómez – decano de Arquitectura y opositor en campaña

"Para todos ha sido un golpe que nadie esperaba. Más allá de la existencia de esa maldita enfermedad. Para mí era una compañera de ocho años de gestión, estuvimos compartiendo muchas cosas. Siempre recuerdo a Mónica lo bien que se sentía cuando iba a la facultad de Arquitectura" dijo el decano de Arquitectura. Y agregó que "lo político nunca fue una barrera entre nosotros. El sábado que la internaron yo le había mandado un mensajito y ella me lo contesto ´me siento espantoso´, me puso y después no tuve más contacto con ella. Hablábamos de temas de campaña de manera frecuente", finalizó.

Rosa Garbarino - decana de la Facultad de Filosofía y opositora a la fórmula de Coca

"Desgraciadamente Mónica no pudo salir y todos los que la conocimos estamos muy triste por todo lo que ella fue sembrando a lo largo de su trayectoria como docente, comunicadora y funcionaria. Por el hecho de ser mujeres había una relación muy estrecha entre nosotras y si bien hemos estado en listas distintas, siempre hemos estado con la idea de presentar proyectos. Nosotras teníamos una relación muy sana y respetuosa y tenía que ver con la lucha de las mujeres por tratar de ocupar cargos de la universidad", afirmó. Y agregó que "yo nunca me definí como opositora con Mónica, hemos tenido un muy buen diálogo y nunca me he visto como una opositora. Por eso siento que siempre hubo mucho respeto y solidaridad por dos mujeres que queríamos llegar al rectorado".