Toma nota y agarrate el bolsillo: esto te va a costar la ensalada de frutas para estas Fiestas

Hay algo que nunca puede faltar en la mesa de los sanjuaninos en época de Fiestas: la clásica ensalada de frutas. Es un postre delicioso, súper sano y fácil de hacer, ¡prácticamente no tiene receta! Podés hacerla de distintas formas y en distintas cantidades.

Una de las combinaciones más tradicionales es banana, manzana, durazno, naranja, kiwi, ananá, cereza y frutilla. Para el jugo, se puede usar lo que sale de la misma naranja, algún jugo natural, el almíbar del ananá y algunos hasta usan gaseosa. Por la situación sanitaria, la cantidad de personas permitida para las reuniones familiares en las fiestas es de 8 personas, para lo que necesitarías aproximadamente un kilo de cada fruta. En la nota los detalles de cuanto te saldría hacer una ensalada de frutas para ésta cantidad de personas en San Juan.

En 5 verdulerías capitalinas relevadas, el precio que no varía es el de la banana, presente en cientos de combinaciones de ensaladas de frutas, se mantiene en 100 pesos el kilo. Para la manzana, podés usar tanto manzana roja como verde o ambas, siendo siempre la roja más cara. En tres de las verdulerías el precio de la manzana roja es de 150, mientras que en la verdulería de un minimarket de calle Alem y Fray Mamerto Esquiú el kilo costaba 203 y en otra en Pedro de Valdivia pasando Mendoza, 190. En cuanto a la manzana verde, en tres de los comercios rondaba entre los 110 y 140 pesos, y los otros dos no ofrecían el producto.

El durazno, la exquisita fruta multiuso, favorita entre mucho sanjuaninos, también es muy popular en ensaladas de fruta. En 3 locales el precio rondaba entre 120 y 140 pesos, en una conocida verdulería 24 horas por calle España y Córdoba y otra de calle Libertador y General Acha, ofrecían dos variedades de 150 y 200 pesos el kilo respectivamente.

El precio de la naranja varía muy poco en todos los comercios consultados, entre 90 y 100 pesos el kilo, y la verdulería de calle Libertador ofrecía otra variedad más grande a 150 pesos el kilo. El kiwi tampoco presentaba diferencia en precios, en todos los locales era ofrecido a 100 pesos el cuarto de kilo.

La ananá o piña no se encuentra con tanta frecuencia en todas las verdulerías. Sin embargo, es fácil encontrarla enlatada en supermercados y almacenes y el almíbar puede ser utilizado como jugo para la ensalada y el resultado es delicioso. La lata de ananá en un local también sobre calle Alem costaba 240 pesos y el ananá sola 230. En la verdulería del minimarket sobre la misma calle la lata costaba 260 y no ofrecían el ananá sola. Las cerezas se ofrecen en bandeja, con precios entre 100 pesos la más barata y 150 la más cara, de 250 gramos. Si no se pueden comprar por 100 gramos a 50 pesos. Las frutillas cuestan 100 pesos el cuarto de kilo en Libertador y General Acha y en una de las verdulerías de calle Alem, se ofrecía a 50 pesos los 100 gramos.

En cuanto a Feria Frutas y Verduras de Capital, los precios no son muy diferentes al resto de los comercios sanjuaninos, si existe una amplitud de precios mayor, pero siempre dependiendo de la calidad y el estado de los productos. Aquí, un recorrido por diferentes puestos del Mercado de Abasto de la Capital que ofrece su panorama de precios actuar y a futuro:

Utilizando como referencia los precios más baratos encontrados en locales particulares e incluyendo en la ensalada banana, durazno, naranja, manzana, ananá, kiwi y cereza, el precio total de la ensalada para 8 personas sería de 980 pesos. Si usas un jugo natural o gaseosa comprada aparte, que ronda los 150 pesos, el precio final sería de 1130. Lo divertido de la ensalada de fruta, es que todo es opcional y podés innovar e inventar nuevas combinaciones para tus comensales. ¡Hace la tuya!