La hija de Martinazzo, clave en la denuncia de su madre: "Que esté así me dio pena, debía ayudarla"

Este miércoles por la mañana, la hija de Gimena Martinazzo, María Paz, declaró en el Centro ANIVI por la causa de violencia de género que se originó después de que su madre denunciara al diputado nacional Eduardo Cáceres. En las puertas de la sede judicial, la joven ofreció detalles de su versión a Canal 13 y confirmó que fue clave para que la Justicia interviniera.

Como es menor de edad, la adolescente realizó su aporte a la investigación que tiene en la mira al legislador y que, incluso, ella misma impulsó. Es que según lo señaló la dirigente del Pro, su hija la motivó a acudir con las autoridades. "Por suerte logré que mi mamá pudiese levantarse para hacer la denuncia sino creo que la hubiese hecho yo con ayuda de mi familia pero por suerte tuvo la fuerza", sostuvo.

Sobre la supuesta violencia que su madre sufrió, la joven que ya se había expresado en las redes sociales al respecto aseguró que desde hacía un tiempo veía mal a su madre y notaba que recibía maltrato por teléfono de parte del sospechado. "Son pequeños detalles", indicó.

La menor comentó que cuando vio a su madre con marcas en su cuerpo, estalló de bronca. "Al ver así a mi mamá, sentí impotencia, enojo y con ganas de que se haga justicia", dijo y agregó: "No la debíamos dejar pasar. Agresiones físicas es la primera vez que le veo y que esté así me dio pena. No puede ser, debía ayudarla".

Martinazzo, que acompañaba a la muchacha, agradeció y destacó el respaldo que tuvo de otras mujeres del arco político dirigencial de la provincia, entre las que se destacaron la ministra de Turismo y la de Gobierno, además de grupos feministas y asociaciones sociales como Amas de Casa. "Acá no hay política ni religión, espero que en la Justicia tampoco", cerró.