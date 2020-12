Mónica Jofré habló sobre la polémica por la vacuna rusa: "Me sentí decepcionada"

En la mañana de este viernes durante una entrevista en Radio Sarmiento, la jefa de Epidemiología de la provincia, Mónica Jofré, se refirió a la polémica que envuelve desde ayer la confiabilidad y colocación de la vacuna rusa contra el coronavirus en personas de más de 60 años.

Dicha vacuna se espera que sea distribuida y colocada en Argentina, y ahora trascendió que no estaba autorizada para los adultos mayores, gran población de riesgo:"Me sentí decepcionada", aseguró la funcionaria en medio de la polémica nacional.

"Me sentí decepcionada yo también. A todos nos ha asombrado, nos ha dado bronca, impotencia, y hay que ver qué pasa de aquí en más. Todos sabemos que hay grupos anti vacuna. Pero por otro lado veníamos trabajando mucho con eso de desmitificar lo que se hablaba, para que la gente confíe y entienda cómo se crea, cómo se elabora la vacuna, que entiendan que no enferma, sino que protege. Entonces, esto causa impotencia porque uno no quiere dar marcha atrás. No hay tiempo. Va a haber que trabajar mucho y lograr que la gente tenga credibilidad”.