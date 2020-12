El santuario de la Difunta Correa, en la cuenta regresiva para reabrir

Cuando casi todas las actividades están rehabilitadas en San Juan, el turismo religioso todavía espera. Y el centro de convocatoria por excelencia, el santuario de la Difunta Correa, es uno por los que muchos esperan su reapertura. Ya hay algunas previsiones sobe cuándo reabrirá. La intendenta de Caucete, Romina Rosas, indicó que podrá ser a fines de diciembre.

Una imagen atípica de la Difunta, desierta para Semana Santa 2020 por la pandemia.

"Estamos trabajando con el Gobierno provincial en buscar una alternativa. Esto depende de Turismo, no del municipio, estamos mirando y reactivando. Sí o sí tenemos que tener reabierto el próximo año y, si podemos reorganizarnos, antes porque quienes tienen las concesiones están solicitando algunas asistencias que lo vamos a evaluar con Turismo de la Provincia. La idea es poder hacer la apertura ahora en diciembre, a fines de mes o los primeros días del año que viene, y no pasar de eso", dijo Rosas en radio AM 1020.

La jefa comunal recaló en las medidas de protección que prevén garantizar desde la Municipalidad. Y agregó que similar situación se da con Bermejo, en el santuario San Expedito, donde se han dado subsidios para los puesteros como a los de Vallecito que no han logrado abrir desde el inicio de la pandemia, lugar que abriría a la par de la Difunta.