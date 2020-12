Lo que todo viajero sanjuanino quiere saber: novedades del paso a Chile y colectivos larga distancia

Arranca diciembre y muchos, pese a la pandemia, tienen expectativas de irse de vacaciones, y hoy la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, habló de dos temas muy sensibles para los que sueñan con hacer las valijas: el paso de Agua Negra y los viajes en colectivo larga distancia y en avión.

Sobre el camino a Chile por Agua Negra, informó que San Juan acaba de culminar la limpieza hasta el límite argentino, tareas que realiza Vialidad Nacional, dejando en condiciones esa ruta, al menos en lo que respecta a este lado de la cordillera. Pero no hay decisión nacional por parte del país vecino de abrir las vías de comunicación terrestres, al menos por ahora, con lo que la apertura del paso binacional que suele hacerse todos los años en estos días, quedó en stand by hasta nuevo aviso. "El paso está limpio, en condiciones de ser habilitado. Estamos esperando las definiciones del Gobierno Nacional chileno y del Gobierno Argentino por supuesto", expresó. En Chile sólo habilitaron la apertura de fronteras vía aérea. No hay fechas para reanudación del paso, remarcó.

Por otro lado, respecto del servicio de colectivos larga distancia, San Juan pidió la semana pasada al Ministerio de Transporte de la Nación que se habiliten todos los destinos que manejaba antes de la pandemia. "En cuanto logremos esa autorización lo haremos igual que lo hicimos con los destinos anteriores, conforme a demanda en las empresas y cumplimiento de protocolo". No hay fecha para decir que estará todo reanudado. Actualmente hay 5 destinos autorizados que son Mendoza (fue el primero en volver el 1 de noviembre), Buenos Aires, San Luis, La Rioja y Córdoba. "Tenemos muchos al Norte y muchos al Sur que han sido muy pedidos por los usuarios de esos destinos. Y también teníamos servicios a la Costa durante el verano, por lo que probablemente se autoricen", dijo la funcionaria, consultada por Tiempo de San Juan.

Sobre los vuelos, que solo hay habilitados entre San Juan y Buenos Aires, la funcionaria dijo que se pidieron en su momento y que se han ido reanudando paulatinamente. Estimó que "se han ido aumentando la cantidad de vuelos y próximamente tendremos más. Ahora hay tres semanales pero probablemente la semana que viene o la otra tengamos más diarios".