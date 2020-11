¿Cómo le salvaron la vida al "Wey" Zapata Bacur? Habló su "ángel de la guarda"

Era la noche de un domingo cualquiera cuando la médica Sofia Moreno de 32 años iba con su familia a un entretenimiento familiar. Todo parecía normal, hasta que se toparon con un auto dado vuelta y una situación que parecía alarmante en Ruta 40 y Calle 5, en Pocito. "¿Te vas a bajar no?, me dijo mi marido que ya sabe como reacciono ante esos casos, y yo le dije que si", comienza explicando la médica que habló esta mañana en Am 1020. "Era un gran amontonamiento de gente y pude acceder al auto porque otras personas lograron abrir la puerta del acompañante. Lo revisé al chico para ver que lesiones que podía encontrar y vi su brazo comprometido. Lo primero que hice fue hablarle para que se mantuviera despierto, manteniendo estabilizada su columna cervical y corroboraba que no perdiera más sangre por el brazo", agregó.

A todo esto el "Wey" respiraba con los ojos abiertos y complemente aturdido por el fuerte golpe que se dio. Lo que no sabía es que la médica que lo estaba atendiendo en ese momento trabaja en el servicio del 107 y está realizando un postgrado en emergentología, es decir que era la persona más indicada entre todo ese tumulto de gente que se detuvo a ayudar al sanjuanino accidentado. "De todas esas personas estaban ahí que justo apareciera una médica para mi es un milagro, por eso digo que ella es mi ángel de la guarda", dijo el piloto una vez que logró salir de la terapia intensiva del Rawson y comenzó a buscarla para darle las gracias.

Fue en el programa "Buena Gente" de mencionada emisora que el "Wey" y la médica volvieron a charlar y de inmediato se notó la emoción de ambos. "La situación ha sido muy fea y no esperaba una recuperación tan rápida, esto me llena el alma. Realmente me puso muy, muy, muy feliz escucharlo. Se lo notaba tan vivo, contento, con tanta energía positiva, optimismo y con ganas de salir adelante, de querer volver a entrenar a pesar de su pérdida. La verdad es que me llenó el alma”, dijo Sofia sin pensar que el piloto la estaba escuchando como un oyente y luego le volvió a dar las gracias estando al aire.

Sofía tiene 32 años y actualmente está trabajando en el equipo del Comité Covid con intervención en el Servicio Penitenciario Provincial. Y fue el domingo 15 de noviembre donde pasó a ser una parte de suma importancia en la vida de Alberto el "Wey" Zapata Bacur, que esa noche pudo sobrevivir a un desenlace fatal después de haber perdido el control de su auto.