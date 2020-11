En San Juan ya hay 13 geriátricos con coronavirus: ¿qué pasa con las camas, la letalidad y la vacuna?

En San Juan hay 13 residencias para adultos mayores afectadas con coronavirus, y son 83 los casos confirmados en ese sector. Así lo informó este viernes la secretaria de Planificación de Salud Pública, Alina Almazán, quien dijo que "el trabajo articulado con las residencias y Salud Pública ha dado buenos resultados y de esas 13 con brote hay dos a los que este viernes le darían el alta". Aclaró que no hay casos registrados en el Hogar de Ancianos estatal. El dato llama la atención porque hasta ahora se conocían solo 3 de estas instituciones afectadas y se trata de comunidades cerradas que implican contagios masivos dentro y población de riesgo involucrada como son los ancianos.

"San Juan es una provincia donde está destacado el trabajo entre Salud Pública y las residencias de adultos mayores y está dando buenos resultados, ya que los adultos mayores estando en residencias mejoran respecto a estar hospitalizados, dependiendo de su cuadro clínico pero es de destacar la contención. Hay 13 residencias con brotes que involucran a 200 personas afectadas y dos de ellas este viernes reciben el alta", aseguró.

"La letalidad de la enfermedad en San Juan llegaba al 6% en el inicio ahora es de 1,9% parte de la evolución de la pandemia. Mientras más circule el virus mayor cantidad de fallecidos habrá sobre todo en adultos mayores y personas de riesgo", indicó sobre los fallecidos.

En San Juan, según el último reporte del jueves por la tarde, los casos nuevos son 201 con lo que hay 9.863 en total, y recuperados 5.215, además de 185 fallecidos. Están internadas 213 personas en sector privado y público, 106 de ellas en camas críticas. "La cantidad de recuperados supera a los casos activos lo que es importante porque habla de la evolución de la pandemia", indicó la médica.

Sobre el trabajo con los voluntarios dijo que se articularon acciones con ambas universidades además de otras instituciones solidarias con las cuales se hace el seguimiento de los contactos estrechos y el aislamiento por 14 días para poder controlar la cadena de contagios. Agregó que se está capacitando a los voluntarios, con definiciones para 3 o 4 llamados telefónicos y una visita por cada uno para relevar otras cuestiones como estado de salud mental, necesidades de medicación por enfermedades previas, entre otras.

Por otro lado, ratificó que "estamos evaluando cómo impacta la medida de no pedir PCR en el ingreso a San Juan, como otras provincias".

También confirmó que está planificado poder ingresar al personal que se requiera para poder afrontar esta pandemia y que se ha hecho un relevamiento y son 574 los agentes que ya han ingresado al sistema.

-Ocupación de camas

"En este momento San Juan tiene un 85% de ocupación de camas críticas lo que es alto pero hemos evaluado que se ha triplicado la cantidad de camas críticas en lo estatal y privado, en tiempos normales es del 80%, pero ahora hay más camas, casi triplicadas", dijo sobre la situación en los centros de salud.

Respecto de las camas por habilitar, indicó que se va por la tercera etapa y queda una cuarta fase que está en el Hospital Rawson. Aclaró que se cuenta con el equipamiento pero que tienen limitado el recurso humano calificado con lo cual se debe ampliar hacia otras especialidades que recibieron capacitación pero no se dedican normalmente a atender camas críticas

También aseguró que no han pensado desarmar los hospitales de campaña. Y dijo que son para personas que no pueden estar aisladas bajo las condiciones necesarias y estimó que el destino del equipamiento, si no se usan, se verá a futuro.

-Menos gente se va a hisopar

La funcionaria destacó que la provincia puede hacer 1.000 testeos diarios en los 19 centros dispuestos para ellos, pero informó que "hay menos cantidad de personas que van a hisoparse. También hay una disminución en la declaración de contactos estrechos de los positivos con lo que notamos un amesetamiento de la curva".

-Vacuna

Consultada sobre detalles de la estrategia para vacunar contra el coronavirus en San Juan, Almazán respondió sucintamente que "estamos trabajando con la logística provincial, haciendo el relevamiento de las cámaras de frio donde se pueden conservar las vacunas. No tenemos definido el número y la fecha porque dependen de Nación y como se sabe todavía no hay fecha exacta parea la llegada de estas vacunas".