¿Se pincha el negocio que más pedaleó en San Juan?

Las postales de Avenida Central y Avenida Libertador los fines de semana se llenan de sanjuaninos de todas las edades en sus bicicletas. La actividad tuvo un boom en la provincia con la reapertura de los deportes, muchos compraron y otros arreglaron sus bicicletas que juntaban polvo y tomaron las calles. Pero detrás de todo esto hay un problema y es que, con su boom, aumentó considerablemente la demanda, la cual pudo ser aguantada por los comerciantes del rubro sólo un par de meses. Ahora, importar se ha convertido en un calvario y no alcanzan a satisfacer la sed del sanjuanino.

Con la primera flexibilización, los bicicleteros tuvieron un respiro, se eligió mucho la bici, querían salir del encierro y a su vez evitar el transporte público, por lo que fue beneficioso para los comerciantes de este rubro. Desde City Bike aseguraron que duplicaron las ventas hasta el mes pasado, mientras que en All Bike subieron un 50%. Por otro lado, en San Juan Bike dijeron que con la primera apertura al público “la demanda fue tremenda como nunca en la vida” y en G-Bike San Juan las ventas subieron un 30%, lo cual no es mucho, pero indicaron que tuvieron mucho trabajo con clientes que llevaban su bicicleta para mantenimiento.

Todo fue lindo mientras duró. Finalizando el 2020, en las calles se ven más bicicletas, sin duda, pero no así dentro de los negocios. Con el tema de las importaciones, el cierre temporal y definitivo de fábricas, tanto nacionales como internacionales, el impedimento para comprar dólares y la sobredemanda afectan negativamente al rubro. “El problema que tenemos no está en vender sino conseguir la mercadería, debido a la demanda no llegan materiales de las principales fábricas en China.”, explicaron desde City Bike. Antes tenían el pedido embarcado en 15 días, ahora tienen toda la producción vendida de acá a 7 u 8 meses.

Entonces, ¿por qué no consumir nacional? El problema radica en lo mismo. Lo poco que se fabrica en Argentina, las materias primas son de afuera y éstas también escasean. G-Bike San Juan, quienes trabajan casi exclusivamente con productos nacionales contaron que hay un atraso grave en cuanto a envíos, por lo que no pueden recepcionar mercadería rápidamente, la cual de por sí es limitada ya que cerraron muchas fábricas de Buenos Aires.

Por ejemplo, en City Bike contaron a Tiempo de San Juan que cámaras comunes (de los productos más vendidos) de 1000 que piden, envían 100 o 150. Herraduras de freno, envían 10 de 200 pedidas. En All Bike, tienen bicicletas gama media de 50 mil pesos, pero no consiguen bicicletas de gama media-baja de 30 mil, para poderse ajustar un poco más al bolsillo del cliente. Por si fuera poco, los precios subieron el doble.

Desde San Juan BIKE, donde venden exclusivamente productos importados, se lamentaron al decir que: “Antes tenías 100 bicis y entraban 10 clientes, ahora tenés 100 clientes y te entran 10 bicis.” El negocio bicicletero intenta crecer por la demanda, pero no se puede al no tener el producto, por este problema y en el contexto económico, es que muchas bicicleterías se ven forzadas a cerrar. ¿Habrá una pronta solución?