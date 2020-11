Buscan a su perrito y ofrecen más de 20 mil pesos de recompensa

“Es un sufrimiento porque él era toda nuestra compañía, todo el tiempo que estábamos despiertos se lo dedicábamos a él”, comenzó el relato Raúl al borde de las lágrimas. Rosendo es un pequeño caniche de 11 meses y de gran inteligencia. Todos los días salía a jugar a las casas de dos vecinos con perros similares. El 11 de septiembre del presente año, Raúl y Mónica llamaron a Rosendo a la hora del almuerzo como todos los días, pero esta vez no volvió. Desde ese día lo buscan desesperadamente por todos los medios posibles ya que era un hijo para ellos. “Lo queríamos como un hijo, como una persona”, dijo Raúl.

Raúl Comerio y Mónica Chaves de 57 y 51 años, son una pareja que vive en Dos Acequias, en el departamento de San Martín, por calle Quiroga y tienen un almacén de barrio juntos. Rosendo es su vida, por lo que la búsqueda no para. Han hecho más de 30 publicaciones en Facebook, las cuales han sido compartidas por cientos de personas, han hablado en medios radiales, impreso más de 500 folletos pegándolos en San Martín y en departamentos vecinos como Angaco o Santa Lucía. También han entrado a todos los grupos de compra/venta o adopción de cachorros de San Juan. “No hay un día que no dejemos de buscar”, aseguró Comerio.

Respecto al paradero del perrito, el almacenero de San Martín asegura que fue robado. Sabía volver a casa y eso hacía todos los días, también era muy inteligente, tampoco hubo noticias de un perro de esas características que haya sido atropellado o abandonado. “Rosendo fue secuestrado, salió por no más de 5 minutos y no volvimos a verlo”.

Para recuperarlo ofrecen la impresionante suma de 20 mil pesos y ofrecerían más pero no lo hacen “por miedo a la delincuencia, somos dos personas grandes”. Raúl insiste que si les devuelven a Rosendo no harán ni una sola pregunta, ellos sólo quieren a su perro. Incluso ofrecen, además de la suma de dinero, comprarles un cachorro de iguales características. “Yo sé que con ese dinero puedo comprar 10, pero yo no quiero 10 o 50 quiero a mi perrito”, dijo el hombre.

Finalmente envió un mensaje a quien lo tenga: “Le pedimos a Dios que te ponga una mano en el corazón, te daremos el dinero sin hacer una sola pregunta. Solamente lo queremos de vuelta.”

Mirá acá algunas de las publicaciones de Mónica, pidiendo por la pronta aparición de la mascota que aman. ¿Viste a Rosendo?, comunícate con ella vía Facebook o al: 2644658972

Tu q ves mis publicaciones te pido de u2764 q lo traigas a su hogar adonde el pertenece ya no nos hagas sufrir mas x favor te lo pido con todo mi ud83dudc94q lo traigas..ud83dude2d Posted by Mu00f3nica Chaves on Monday, November 16, 2020