La madre de un sanjuanino muerto en el ARA San Juan denunció que le mentían y la espiaban

Este domingo 15 de noviembre se cumplió el tercer aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan. En él iban 44 tripulantes, tres de los cuales eran sanjuaninos. Luisa Rodriguez, mamá de uno de ellos, Ricardo Gabriel Alfaro, denunció en Canal 13 San Juan que el gobierno de Macri les mintió y los espió durante la investigación. "Desde el minuto uno en que desapareció el submarino ellos sabían dónde estaba", aseguró.

"Nosotros sabíamos desde que desapareció el submarino que nos estaban mintiendo, a mí no me sorprendió que ahora digan que ya sabían dónde estaba. A los 5 días de hundido ya sabían todo, sabían hasta por qué se ha hundido pero era grande el afán de ocultamiento", expresó.

"Para los familiares no fue una sorpresa, la mayoría de las familias tenemos un abogado y nos hemos consolidado para saber la verdad. Queremos que haya justicia, a mí me gusta investigar, soy una de las que más está luchando. A través de la Red Federal de Investigación ARA San Juan, que no tiene nada que ver ni con la Armada, ni el gobierno anterior ni el actual, tenemos nuestras conclusiones", agregó la mujer en la entrevista televisiva.

"Van a salir a la luz cosas que nadie sabe, esto no es nada, porque no querían que se supiera la ubicación. Hicieron colaborar a muchas naciones siendo que solo tenían que decir dónde estaba, fue en confabulación con la Armada y la fuerza de Caleta Oliva. Cuando vinieron veedores, tras encontrarlo, nos enteramos que la Armada, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad y la fuerza de Caleta Oliva fijaron criterios para el ocultamiento".

La despedida en altamar sigue pendiente por la pandemia: 'Sería ir a la tumba de ellos'

"Poder ir al lugar del submarino sería mucho, es su tumba, queremos arrojar flores al mar y sentirnos que estamos más cerca de ellos. Desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández hemos tenido mucho apoyo del ministro de Defensa, Agustín Rossi. Nos sentíamos muy abandonados y desprotegidos, tuvimos que pedir por favor que nos escucharan para que los vayan a buscar. Hemos sido espiados por el gobierno cobarde de Macri siendo que no podemos hacer nada más que pedir verdad y justicia", indicó.

Y aseguró: "no somos delincuentes, nuestras armas son nuestras manos para poder trabajar, el gobierno nos quiso intimidar. A mí y a muchos familiares nos pincharon los celulares para que no habláramos en los medios. La AFI tenía fotos de mi nuera con mi nieto en las calles de Buenos Aires, nos seguía un drone. Les sacaban fotos a nuestros familiares, a mi nuera y mi nieto les sacaron fotos caminando en Buenos Aires. Usaban matones para que bajemos las banderas de plaza de Mayo y nos tiraban agua en las carpas".