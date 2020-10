Relajamiento peligroso: cuáles son las faltas más frecuentes en comercios sanjuaninos

Desde que comenzó la Fase 3, en San Juan, Salud Pública hizo alrededor de 25 actas de infracción a comercios de San Juan donde no se cumple con las normas básicas de prevención del coronavirus. La falta más común es no cumplir con el distanciamiento social. Así lo dijo Jefe del Departamento de Medicina Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, Roque Elizondo, en declaraciones a radio AM 1020 este viernes.

Ahora los operativos se están enfocando en los grandes supermercados, inspeccionando que se cumplan estrictamente los protocolos. En los que presentan problemas, las denuncias más frecuentes son porque no tienen elementos de desinfección y de toma de temperatura de los clientes.

“Hemos encontrado en algunos lugares que efectivamente faltan estos elementos sobre todo en el ingreso del lugar, también hemos encontrado falta de distanciamiento en la gente que está en la cola, y esto ha llevado a que algunos supermercados hayan sido infraccionados”, dijo. “Tratamos de que lo corrijan en el momento, en la gente que está haciendo cola, porque en algunos casos no hay demarcación, en esto hemos trabajado con Higiene y Seguridad. Las colas atraviesan el espacio de las góndolas y la gente que quiere adquirir un producto de estas góndolas se las encuentra de frente, entonces esto lo hemos reordenado”, agregó.

El funcionario aclaró que los lugares donde realmente se ha llegado a labrar actas de infracción son “los que no cumplen con nada”. Las actas por la falta de cumplimiento a requisitos de los protocolos por el COVID-19 se envían a los Juzgados de Faltas para que actúe al respecto, con las sanciones que corresponda según las normas vigentes.

“Estamos trabajando con Saneamiento de Medios en los gimnasios donde también hemos tenido denuncias de que hay número mayor al permitido en un lugar cerrado, o que no hay distanciamiento entre las bicicletas fijas, vemos que en algunos lugares se cumple a rajatabla y los que incumplen son los menos”.

Además, con el Ministerio de Turismo, esta área de Salud Pública controla bares, cafés y restoranes. Mientras antes eran advertencias, ahora se procede con infracciones, dijo. El funcionario indicó que se va a los lugares donde más concurrencia hay en horarios nocturnos y se encuentran con un “relajamiento por parte tanto de las personas como de los propietarios de los locales”.

En el 90% de los casos, dijo el funcionario, lo que se observa es la falta de distanciamiento, por ejemplo, el metro y medio mínimo entre respaldar y respaldar de las sillas que no se cumple en todos lados.

“El protocolo nunca se va a flexibilizar, estamos tratando de que no haya incumplimientos porque es la única manera de que la gente no se contagie”, concluyó Elizondo.