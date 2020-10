Exitosa convocatoria del taller de TIC del Conte Grand: participan 180 alumnos

En la primera clase vieron el modelo educativo TPACK, que consiste en vincular los conocimientos curriculares con los pedagógicos y los tecnológicos. En la segunda clase estudiaron educación inclusiva, TIC y PPI (Proyecto Pedagógico Individual.) En la tercera clase que será el jueves de 17 a 17.30 a través del canal de YouTube del Conte Grand, interiorizarán sobre trabajo en equipo y a distancia mediante TIC. Todas las clases, que serán hasta el 3 de diciembre, quedan registradas en la página de Facebook del Centro Cultural.

La disertante es la especialista docente de nivel superior en Educación y TIC, María Belén Nadal. Al ver la cantidad de docentes que pedían ser capacitados en el tema a fin de conocer las herramientas tecnológicas necesarias para dar clases a distancia, Belén presentó el proyecto en el marco del concurso de emprendedores del Centro Cultural Conte Grand y fue aceptado y decidieron proyectarlo en el canal de YouTube de la institución.

La clase es abierta para todos los interesados, sin embargo, sólo los 180 alumnos anteriormente mencionados harán el trabajo final donde deberán defender un tema de su elección mediante los conocimientos adquiridos en el curso.

“Para el curso me baso en la realidad concreta de San Juan. Antes de cada clase hago encuestas a los alumnos para estar al tanto de sus necesidades, también para saber si les gustó la clase o no, si tienen buena conectividad y a que área educativa se dedica cada uno. Esto me permite armar clases realistas y dinámicas. Hasta ahora a todos les gusta.”, finalizó Belén.