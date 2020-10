No se hacen hisopados en laboratorios privados en San Juan: las dificultades que se vienen

El nuevo escenario de coronavirus en la provincia llevó a que muchos sanjuaninos opten por hacerse los testeos rápidos de manera particular abonando entre 2.800 y 5.100 pesos en laboratorios privados para evacuar dudas. En la actualidad son más de 30 laboratorios los que se dedican a realizar testeos rápidos y no existe ningún laboratorio privado que realice la prueba de PCR conocida comúnmente como hisopado. Así lo afirmó el presidente del Colegio de Bioquímicos de la provincia Javier Baabdaty a este diario: "En San Juan no existe ningún laboratorio habilitado por Salud Pública para realizar los hisopados, si son varios los que están haciendo los test rápidos que han crecido exponencialmente en este último tiempo a un número aproximado de 30 entidades", sostuvo a Tiempo de San Juan.

Y agregó que "de momento el Ministerio de Salud no los autoriza y solo se pueden practicar en el Hospital Rawson. En tanto que tampoco hemos sido alertados sobre algún laboratorio que este haciendo los PCR sin autorización", afirmó.

Tengamos en cuenta que los llamados test rápidos no sirve para diagnosticar la enfermedad, porque el único válido para certificar la presencia de COVID-19 es la prueba PCR. El resto de los testeos con extracción de sangre solo sirven para detectar la presencia de anticuerpos, pero es el hisopado o PCR el único válido para dar un diagnóstico certero. Es así que surgen varias dudas que se están analizando por las distintas carteras gubernamentales que empiezan a analizar que pasará cuando el potencial retorno de la actividad aérea y otras actividades este próxima en el calendario

"Hay mucha cautela por parte de todas las provincias, el turismo es un sector que está sufriendo en todo el país, con muchos puestos de trabajo en juego, pero creemos que a partir de diciembre deberían haber algunos vuelos destinados al uso turístico. En cuanto a la frecuencia se verá la demanda. No solo es sacar un boleto de avión sino también contar con una PCR negativa", dijo la Ministra de Turismo Claudia Grynszpan este miércoles en Estación Claridad. Por lo tanto, si se dan las condiciones necesarias, quienes tengan que viajar en la brevedad seguramente necesitarán hacerlo con un examen de PCR negativo bajo el brazo, pero que de momento es solo facultad del Ministerio de Salud Pública entregar los mismos.

Será un tema a considerar en el futuro inmediato si finalmente se le da la posibilidad a los laboratorios privados de ofrecer este servicio para quienes tengan el poder adquisitivo de pagarlo.

Por otro lado, el Gobierno de San Juan dispuso un nuevo protocolo para el ingreso y permanencia en la provincia que comenzó a regir desde el pasado 9 de octubre. El mismo contempla dos variantes para el ingreso al territorio provincial: con y sin PCR.

En el primer caso, los interesados en deben presentar en los controles policiales dispuestos en los corredores sanitarios seguros de ingreso, una PCR con resultado negativo o no detectable de COVID-19, con una vigencia de hasta 72 previas al momento del ingreso. Además, deben realizarse además un testeo rápido (TR) en el control policial; si el mismo tiene un resultado negativo, puede ingresar a la provincia sin ningún tipo de restricción.

En el segundo caso, quienes no cuenten con una PCR con resultado negativo de hasta 72 horas anteriores a la fecha de ingreso a la provincia deben cumplir obligatoriamente un aislamiento en un alojamiento recomendado por la autoridad sanitaria. Al tercer día de cumplido el aislamiento, se realizará un hisopado, si el resultado de la PCR no detectable, puede retirarse del establecimiento. Si en cambio, el resultado de la PCR del tercer día de aislamiento resulta positivo, deberá continuar con el aislamiento en el lugar bajo condiciones que indique la autoridad competente.