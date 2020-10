Desde Salud Pública piden menos circulación en la calle para "no retroceder muchas fases"

Desde que en San Juan se declaró la circulación viral esta semana, se han concretado alrededor de 1.500 testeos con hisopados en los diferentes centros que Salud Pública dispuso esta semana para reforzar la detección de casos. Se está ante un crecimiento sostenido de casos en la provincia, dijeron las autoridades, por lo que se pide a la comunidad que no circule si no es para situaciones de alta necesidad. “Con esta ayuda estamos convencidos de que no se va a saturar el sistema de salud de la provincia”, se destacó.

En conferencia de prensa, la secretaria de Planificación, Alina Almazán y el jefe de Zona Sanitaria 1, Miguel Coria, hablaron sobre el funcionamiento de los nuevos centros de hisopado.

Los funcionarios dieron cuenta de que la mayor cantidad de casos positivos de los últimos días, cuando el crecimiento es sostenido con alrededor de 200 positivos diarios promedio, se ha dado en personas del Gran San Juan, porque es allí donde hay mayor circulación de personas. Coria que maneja los operativos sanitarios en Capital, Chimbas y Santa Lucía dijo que esa es una de las zonas que más casos presenta, allí hay 22 centros de salud.

“Necesitamos que la población nos acompañe y que circule menos. Si anda estrictamente lo necesario vamos a poder controlar la curva elevada de estos días”, dijo Coria. Incluso agregó que “estamos muy preocupados. Si vemos mucha circulación en las calles vamos a tener que retroceder muchas fases hacia atrás”.

Los profesionales indicaron que en Salud Pública están preocupados porque los sintomáticos consulten en los diferentes centros de salud y otras vías donde se hace el triage y derivación para detectar la enfermedad.

Muchos interesados

Por otro lado, advirtieron que los contactos estrechos de positivos deben permanecer aislados en su domicilio por 14 días, que un test rápido no los habilita a salir de su aislamiento ya que pueden estar contagiando.

Según se informó este miércoles, con el paso de los días se ha ido incrementado la cantidad de personas que buscan testearse en los centros dispuestos a tal fin por Salud Pública en diferentes puntos del Gran San Juan. El hisopado sólo se hace a sintomáticos y con orden de médico. Hay consultorios que evalúan con un triage a cada uno de los que van a testearse y que dan la orden si corresponde.

Se están usando tanto los test PCR como los antígenos. Ambos son por hisopados nasofaríngeo, el de PCR sigue siendo el usado para diagnóstico, cuyo resultado demora mínimo 72 horas en ser entregado al testeado. El test de antígenos está orientado a personas con síntomas durante los primeros 5 días con resultado en 20 minutos. Este último está disponible en todos los centros de testeo de la provincia, para casos muy específicos, donde también se puede hacer la revisación médica con estudios complementarias.

Coria dijo que los síntomas más frecuentes que han mostrado los que concurrieron esta semana son el dolor de cabeza o cefaleas, dolor de cuerpo, un cuadro similar a gripe y en algunos casos diarrea. La falta de olfato y gusto casi marca el diagnóstico, por lo que es clave que los que sientan eso concurran a hisoparse.

En San Juan desde que se inició la pandemia se han realizado más de 36.000 hisopados, de los cuales 22.000 se dieron desde el brote en Caucete el 19 de agosto pasado, “lo cual hace ver que la cantidad de PCR que se realizan es la adecuada para la estrategia de lucha contra el COVID-19”, dijo Almazán.