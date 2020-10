¿Cuándo tenes que hacerte un hisopado en San Juan? Responde Mónica Jofré

Ante la situación sanitaria actual que existe en la provincia de San Juan con la circulación comunitaria del virus, muchos se preguntan sobre quiénes son los que tienen que hacerse el hisopado al existir más posibilidades de un contacto con el COVID-19. Al respecto la Jefa de Epidemiología, Mónica Jofré confirmó en Canal 13 qué personas deben hacerse el examen. En resumen son tres las características principales que se deben cumplir según Jofré:

En primer lugar tener en cuenta si usted ha estado reunido con un caso positivo durante las 48 horas previas a que este paciente haya comenzado a manifestar los síntomas. "Dos días antes de los síntomas ya está contagiando. A partir de ahí esa persona contagiada debe informar cuales fueron sus contactos", expresó la funcionaria provincial.

Y explicó que el segundo parámetro tiene que ver con la duración que tuvo el encuentro entre el paciente y el otro ciudadano. Si estas dos personas pasaron más de 15 minutos juntos sin respetar el distanciamiento, existe la posibilidad de que se haya transmitido le virus.

Finalmente el tercer punto que se debe haber cumplido es si cuando estos sujetos se vieron en persona, cumplieron con todas las medidas de prevención. Esto quiere decir que si no utilizaron correctamente el tapabocas, no respetaron el distanciamiento, no se higienizaron las manos, etc. también se puede haber producido el contagio.

Si todo esto se cumple es cuando se habla de un contacto estrecho. Una vez que esto se confirma esta persona deberá cumplir un aislamiento estricto de 14 días, en donde sólo será hisopado si comienza a presentar síntomas compatibles con la enfermedad.