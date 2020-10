Un famoso periodista de la TV sanjuanina tiene coronavirus y lo anunció en vivo

El conductor de Buenos Noches Buenas Días que se emite por Telesol, Gustavo Toledano, anunció este martes en vivo que se realizó un hisopado por coronavirus que terminó dando positivo. Vía telefónica, la figura televisiva les contó a sus compañeros de Telesol Noticias que tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad decidió aislarse y someterse al testeo. Entre sus contactos estrechos está su coequiper Marcela Podda, "quien tampoco se encuentra yendo al canal y en la radio también haremos cambios”, según dijo Toledano.

“Me encuentro bien y estaré aislado por 15 días”, aseguró sobre su estado de salud. El periodista afirmó que tomó todas las medidas preventivas, dejando de ir a trabajar de manera de llevarle tranquilidad a sus compañeros y familiares. “Mis síntomas fueron un resfrío pero sin mucha mucosidad, también el cuerpo me empezó a doler. Dolores normales, que en este contexto despierta el interés, no he tenido fiebre, diarrea, ni otro malestar, solo cansancio”, resumió.

En las redes, Telesol brindó apoyo y le deseó pronta recuperación a "El Tole", como se lo conoce tras una larga trayectoria en los medios locales.