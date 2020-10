La pastelería de vanguardia en San Juan, en primera persona

En las redes es una explosión de buen gusto y detalle. Una serie de imágenes retratan un modo de ver la pastelería de manera moderna y colorida. Leandro Tripolone, el pastichef sanjuanino vanguardista impone una tendencia de sabores y colores distintos en nuestra provincia.

El primer acercamiento de Leandro a la cocina fue en su propia casa ya que su mamá tenía un local de venta de tortas y repostería.

Luego de realizar cursos de gastronomía comenzó a gustarle más la parte "salada" de la cocina pero volvió a su primer amor: la pastelería.

"Me encanta que sea una carrera donde no hay límites y donde cambia todo permanente"

Aunque se define un poco "obsesivo" con las cosas, Leandro logra un toque de distinción en cada una de sus piezas de pastelería, que ha logrado cautivar los corazones de más de un sanjuanino en estos últimos meses.

Para saber de qué se trata realmente su concepto, habló con Tiempo de San Juan y comentó cuál es la distinción, y donde está el arte en sus trabajos:

Pero…¿qué tanto de "moda" y qué tanto de pastelería tradicional hay detrás de sus obras?

"No creo que se algo de moda si no más de conceptos. Hacemos una pastelería muy estética y nos dedicamos mucho a investigar cada sabor nuevo que sale al mercado, siempre con una línea que no sea tan dulce como la pastelería que estamos acostumbrados en Argentina si no algo mas balanceado en sabores texturas"