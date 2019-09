Con ráfagas de hasta 81km, el viento causa problemas en San Juan

El viento llegó con ganas a San Juan, donde muchos se preparaban gracias al alerta amarillo que se anunció este miércoles. Con ráfagas muy fuertes pero también un viento base potente, como se conoce a la corriente que no frena, desde temprano se registraron algunos incidentes, aunque la mayoría controlados.

El Sur llegó aproximadamente a las 6 de la mañana y en ciudad se sintió muy diferente a la percepción en zonas rurales. En el primer caso, Alfredo Nardi explicó que las ráfagas más fuertes alcanzaron los 55km "que es muy fuerte para San Juan". La medición del Servicio Meteorológico Nacional, ubicado en Las Chacritas, marcó que hubo ráfagas de hasta 81km.

Por estas condiciones tan particulares, Nardi opinó que "Educación tomó la mejor decisión, porque no es lo mismo el temporal en la ciudad que en Las Chacritas". Lo dijo en referencia a la medida tomada este miércoles en la noche, cuando dejaron en mano de los padres la decisión de si los chicos van o no a la escuela y anunciaron que no contabilizarán las faltas.



Desde el arranque del viento se registraron distintos problemas en la provincia, aunque ninguno de especial gravedad. Uno de los más llamativos fue un incendio en un basural que está ubicado en 9 de Julio y Urquiza, que si bien estaba en un espacio inhabitado, causó miedo en los vecinos ya que las llamas se extendieron por el viento, habría causado cortes de la energía eléctrica y también puso en riesgo una casa colindante. Según testigos, hubo momentos en los que el fuego llegó a un árbol que está en el patio de una vivienda cercana, pero Bomberos lograron controlarlo.







Según detalló Nardi, en Rawson el viento arrancó un poste de luz, causando cortes de electricidad en zonas cercanas a Superiora y Mendoza. Además, en zonas rurales también se registraron varios focos de incendio que bomberos tuvieron que sofocar. En otros puntos de la provincia se registraron caídas de ramas y otros eventos menores.