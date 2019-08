Inclusión a ritmo de murga: mirá los resultados de un programa sanjuanino a todo color

La calle les pertenece, se apropian del espacio y lo vuelven un lugar de recreación; chicos y grandes, de distintas edades, con numerosas historias, todos se mueven a un mismo ritmo, al de los bombos y platillos.

Sus rostros pintados, el brillo de sus levitas, la elegancia de sus galeras, los estandartes identificando su lugar de pertenencia, sus banderas agitando orgullo, y mucha alegría contagiando su entorno.

En cada movimiento, la energía transmite coraje, da impulso y la escena es un acto decidido a desafiar los prejuicios, a seguir soñando y apostando por los derechos de niños y jóvenes.

Entre las políticas públicas que se ejecutan con perspectiva de derecho, el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, financia el "Programa Murgas Comunitarias", ejecutado por la Secretaría de Cultura de Rawson, y denominado “Sentimiento Barrial”.

El objetivo del programa, es restituir el derecho a la cultura, la recreación, el juego y la identidad; pensando el proyecto desde lo territorial, donde se puede visibilizar cada problemática y brindar contención en barrios y villas del departamento.

Con una inversión de $ 560.000 pesos, y un alcance de más de 500 niños, niñas y adolescentes, el programa surge como necesidad de un grupo de barrios, lotes hogares y villas de emergencias, de reunirse, agruparse y comunicarse a través de una herramienta artística como la Murga. El Gobierno de San Juan, le da de esta manera, continuidad a un programa que inició en el 2012 y en 2019 alcanzó a 14 comunidades.

La murga, a diferencia de la comparsa es un fenómeno urbano, popular y artístico, de larga tradición en Argentina, con alto contenido social. Toda la producción que conlleva se respalda en un argumento. Los nombres, los colores, los personajes que incorporan, representan testimonios que los identifica.

Calavera Arrabalera, Los infernales de Güemes, Burlando la Floja, son algunos de los ingeniosos nombres que identifican cada murga, distribuidos por todo el departamento se hacen conocer como, Los Murgueros de José Dolores, Los Dioses de la Villa Italia, Uniendo Comunidades.

Así, la convocatoria desde distintos puntos de Rawson, trae a Los Pibes de la Estación, Los Elegantes de la 12, Creadores del Futuro, Esencia de Vida y Nadie queda afuera, Tercera Primavera, La Pasión de los Pibes, La Murguita del Sur.

En su canto ponen voz a realidades que no se buscan, pero los atraviesan, relatos que cuentan luchas diarias, que se encuentran a poco andar en distintos barrios, en las esquinas, en las plazas; canciones que responden a miradas estigmatizantes.

El programa se viene desarrollando con 6 profesores a cargo, iniciados desde pequeños en el mismo proyecto, Karen, Ángela, Brian, Paola, Carlos y Brian, que bajo la coordinación de Martín Ormeño, son el equipo que asiste a 3 comunidades por día, durante 2 a 3 horas intensivas de talleres de percusión, recitado, baile y canto.

La Murga con proyectos propios

Las murgas comunitarias, han alcanzado un desarrollo artístico muy significativo y son reconocidas en toda la provincia de San Juan, organizan el Carnaval Federal de la Alegría de Rawson.

Esta propuesta se inició con el propósito de recuperar la fiesta colectiva del carnaval y superó sus propias expectativas, al convertir nuevamente los carnavales en festejos para toda la familia.

Entre las actividades de su autoría han organizado dos Encuentros Murgueros a nivel provincial, y participan cada año, de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro de San Juan.

Con el claro objetivo de reivindicar la cultura popular en las comunidades más vulnerables, las murgas barriales son una herramienta de integración y organización comunitaria que articulan con actividades socio culturales y educativas, tanto para el desarrollo, como para el empoderamiento de acciones y derechos.

Se ha logrado rescatar los espacios públicos de 7 comunidades, restaurando la plaza con juegos tradicionales, con murales que reflejan la identidad barrial, refaccionando las sedes de las Uniones vecinales, instalando biblioteca popular y clases de apoyo escolar para los integrantes de las murgas y dándole vida cultural a los lugares de ensayo, las comunidades intervenidas son: Lote Hogar Nº18, Barrio Neuquén, Barrio Güemes, Villa 12 de Octubre, Villa José Dolores, Barrio La Estación y Villa Lerga.

En 2016, surgió el proyecto de Ensamble Artístico, “La murga va al teatro”, para continuar fortaleciendo los lazos interbarriales, para desarrollar aún más el arte de la teatralidad, que ayuda a expresar todo el bagaje cultural y la identidad de los barrios.

En el 2017, fueron convocados para la noche de carruajes de la Fiesta Nacional del Sol, además de realizar prestaciones en todo el ámbito social, cultural y educativo del departamento: radios locales y provinciales, escuelas de nivel primario, y secundario, plazas de todo el departamento.

En 2018, se incluyó al Programa la “Murguita del sur”, integrada por chicos con discapacidad, logrando un proyecto pedagógico y artístico jamás visto en la provincia. En el mismo año, también se animaron los adultos mayores y formaron la murga Tercera Primavera con más de 40 integrantes.

Qué dicen los protagonistas

La murga es una expresión del arte popular que instituye un espacio de enseñanza colectivo y abraza valores esenciales como el compromiso, la solidaridad y el respeto.

“Nosotros tenemos un lema que es, 'Chicos a la calle', es hora de que ganen la calle y la usen para un buen propósito. La posibilidad que nos dio la Dirección de Niñez, de poder formar los niños y después mostrarlo en escenarios grandes, nos permitió ir ganando el corazón de los vecinos, que se fueron sumando y generó todo un movimiento”, cuenta el coordinador del programa, Martín Ormeño.

Los relatos comparten una misma pasión, un trabajo en equipo que ayuda a salir de luchas cotidianas, que propone vivir desde la alegría, que muestra orgulloso su lugar de pertenencia, y fundamentalmente donde todos son parte de un mismo proyecto.

Paola Muñoz, una profesora del programa, expresó que “cuando empecé en la murga, mi madre no me apoyaba, hasta que me entendió y supo lo que es estar trabajando para ayudar a otros, los chicos me llenan el alma, son una parte importante en mi vida”.

“En el programa estoy desde que tengo 13 años, ayudando en los barrios, ahora tengo 19 y hace dos años trabajo como profesor, siento en la sangre la murga. Esto me ayudó a salir de todo lo malo que hay en la calle”, dijo Carlos Caballier.

Karen Lucero, describió su murga: “Está compuesta por niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores".

"En nuestra murga buscamos no hacer diferencias, tratamos de sacar a los chicos de la calle y que su vez se recreen, son muy compañeros", asegura.

“Yo salí del Hogar Francisco, empecé tocando con un tarrito de leche a los 8 años, esto me alejó de la droga, encontré mi lugar y ayudé a mis hermanos a que se integren”, contó Brian Romero.

Ángela Vilta, dijo, “hace dos años que me uní al programa como profesora, la murga es igualdad, cuenta una historia a través del recitado, además del trabajo social que realiza, nos llena la vida”.

El director de percusión, Brian Vildozo, manifestó que, “las canciones que la murga canta son temas propios a los que le ponemos la voz del barrio”.

Fuente: Si San Juan