La historia detrás del meme que causó furor por el viento en la Nochebuena sanjuanina

Pasadas las 22 del 24 de diciembre, en plena Nochebuena, el viento Sur sorprendió a los sanjuaninos que se sentaban a comer para esperar la Navidad mientras que a otros los agarró en la calle cuando se dirigían al lugar donde brindarían después de las 24. A pesar de que estaba anunciado, a muchos los tomó por sorpresa la fuerza con la que arrasó todo lo que tenía a su paso. Por eso, cuando calmó, en las redes sociales se viralizó la imagen de un motociclista atrapado por el viento que causó furor.

La foto no tiene ningún tipo de efecto ni nada parecido. Es real y su protagonista fue verdaderamente sorprendido por las fuertes ráfagas con tierra en plena calle, cuando se desplazaba en su moto en las inmediaciones de la Villa Krause. Él es Ariel Zárate, un profesor de karate que contó que un familiar se la tomó cuando recién llegaba a su casa, luego su hermano la compartió en sus estados y rápidamente se replicó por las redes.

"Me agarró en España e Independencia. Era increíble, quedaron hasta autos cruzados en medio de la cale porque no se veían ni las luces. Es más, uno me tocó y tuve que golpear su auto muchas veces para que frenara", contó Zárate sobre el momento que vivió y que lo dejó pasado por tierra.

Bromeando con la foto y lo que sucedió después, aseguró que ya se terminó de limpiar aunque sus ojos todavía arden por la gran cantidad de basura que entró. A pesar de todo, se los siguió tomando con humor.