El antes y el después de tres obras emblemáticas de San Juan de 2019

En los últimos meses se dieron tres inauguraciones que son verdaderas metamorfosis de espacios muy conocidos por los sanjuaninos. Pueden gustar o no los resultados pero no se puede negar que se trata de cambios impresionantes y proyectos que son hitos en la historia de la obra pública de San Juan. Se trata del Parque de Mayo, la Peatonal de la Ciudad de San Juan y la recuperación de la ex bodega La Superiora.

PARQUE DE MAYO

Las obras de ampliación del Parque de Mayo implicaron la recuperación de esta manzana histórica implicó diversas tareas: Remodelación del Estadio Aldo Cantoni, demolición del antiguo Velódromo, preservación de la ex Legislatura Provincial, construcción del nuevo Museo de la Historia Urbana y del novedoso Mercado Artesanal y la revalorización del Monumento al Deporte que todavía está en proceso. Como resultado, la manzana quedó integrada al Parque de Mayo a través de una parquización especial generadora de áreas verdes, culturales, deportivas y recreativas. La obra fue inaugurada con la presencia de Alberto Fernández el 1 de octubre.

PEATONAL DE SAN JUAN

Las obras de refacción de la Peatonal sanjuanina, cotizadas en 47,5 millones de pesos, se iniciaron a fines de febrero de 2018, a cargo de la empresa Construcciones SCOP, se hizo el soterramiento de servicios y se cambió integralmente la fisonomía de la peatonal existente por calles Rivadavia y Tucumán, haciéndola más moderna. Fueron inauguradas el 8 de noviembre.

LA SUPERIORA

Una de las bodegas más emblemáticas de la provincia se convirtió en un mini estadio para 2.500 personas. La obra, que llevó adelante el Ministerio de Infraestructura con una inversión de 75 millones de pesos. La misma conserva la estructura, cimientos y paredes del anterior edificio. Además del estadio, están desarrollando un sector cultural donde se encontraban las antiguas piletas de la bodega. Sin embargo en noviembre sólo inaugurarán la parte deportiva -todavía no hay fecha- porque el sector cultural seguirá en construcción. También los trabajos fueron inaugurados el 8 de noviembre.