"Sí, acepto", historias de amor y casamientos a 14 años de la Ley del Matrimonio Igualitario

La amistad que se volvió amor de parejas y una propuesta en San Valentín

Karen Serra (28) y Brenda Lara (26) se conocieron hace unos siete años atrás. Ambas se cruzaron en un boliche donde simpatizaron la primera vez y entablaron una relación de amistad.

Los días y los meses fueron pasando y lo que era una simple amistad comenzó a sentirse algo más en el interior tanto de Karen como de Brenda. A riesgo de perder la relación, un bloqueo que muchas personas sienten cuando se enamoran de una amistad, ellas decidieron jugarse el todo por el todo y dieron un paso más estableciéndose como parejas.

“Siempre tuve en planes pedirle que se casara. Habíamos charlado sobre construir un futuro juntas, planeando tener una familia y ya vivíamos juntas cuando se lo propuse. Siempre se lo fui tirando en broma hasta verla segura, y en complicidad con sus amigas se lo propuse el 14 de febrero del 2019”, comenta Karen, quien tomó la iniciativa para dar un paso más en la relación.

La propuesta de casamiento no tenía nada que envidiarle a aquellas que se ven en las comedias románticas. Karen se puso en contacto con amigas, quienes ayudaron a armar carteles y toda la previa a lo que sería el “pedido de manos”.

La cita fue un picnic en el Parque de Mayo. “Te queres casar conmigo?” decía el cartel que Karen tuvo en sus manos mientras se paraba frente a Brenda. El sí no demoró en llegar y el 20 de octubre del 2020 ambas se dieron cita en el Registro Civil, acompañadas de los familiares más cercanos, para celebrar el matrimonio. “Como nos casamos en pandemia fue algo muy íntimo”, asegura Karen.

Quizás para otros se trataba de un trámite más, pero para ambas sanjuaninas el acto del matrimonio representaba mucha emoción y un anhelo cumplido.

A casi cuatro años del aniversario de aquel día, siguen celebrando el amor, la libertad de poder hacerlo y luchando para que no se dé marcha atrás en derechos adquiridos por y para la comunidad.

“¿Y si nos casamos?”, la pregunta que surgió entre mates y decantó en un fiestón

Personas en común, boliches y redes fueron los nexos que hubo en la previa de la relación entre Gabriel Costales (49) y Mario Barboza (45), quienes llevan casi una década juntos. Se conocieron, se enamoraron, se animaron a compartir bajo el mismo techo y una tarde, entre mate y mate, surgió la propuesta.

“Estábamos tomando mate y me dice Mario “¿Y si nos casamos?” y yo le dije que sí, pero quería una celebración, me dijo que sí, pero que la armara yo, y eso hice. Así fue la decisión, en mayo del año pasado fue la propuesta y el viernes 13 de octubre decidimos casarnos”, cuenta Gabriel, mientras Mario de atrás acota sobre los meses en los que organizaron una boda que tuvo de todo.

El casamiento fue la noche del 13 de octubre. Los presentes, familiares y amistades de Gaby y Mario, disfrutaron de la ceremonia civil que se celebró en el lugar. La pareja recuerda que hubo mucha emoción, lágrimas incluso en el rosto de la persona que oficiaba la ceremonia. Hasta el día de hoy creen que el llanto de alegría se debía a la cantidad de años que habían pasado juntos y el hecho de poder formalizar con un matrimonio.

El llanto desapareció para dibujar enormes sonrisas entre los presentes que disfrutaron de un verdadero fiestón que no escatimó en nada. “Después del Civil, fue turno del vals con el tema El Guardaespaldas del Divo, donde bailamos con nuestros padres, padrinos y madrinas de bodas. Después de la cena hicimos una coreografía los dos solos y luego se sumaron primos y amigos. La torta, souvenirs y centros de mesa tenían plumas de colores representando la bandera de la Diversidad, obvio hecho todo por mí”, comenta Gaby.

La decisión entre otros motivos fue para hacer más liviano el trabajo de tener que llevar adelante distintos trámites. Muchas veces se vieron imposibilitados incluso de hacer algún papeleo en nombre del otro, pese a estar en pareja.

“El certificado de convivencia tiene vencimiento y te lo piden para muchos trámites. Era más fácil casarse. Ahora tenemos todo lo que implica la legalidad del matrimonio. Ahora podemos disfrutar de los beneficios que da esta ley. Antes de casarnos vivimos en convivencia durante mucho tiempo, por el que casarnos nos modificó solo en la legalidad. Hoy estamos resguardados bajo una ley que nos ampara”, comenta Mario.

¿Por qué es importante la Ley del Matrimonio Igualitario para la comunidad LGBTIQ+?

“Esta ley, como otras, son importantes porque más allá de que lleves mucho tiempo o no con una persona, en el tema de trámites yo no podía hacer nada para él porque solo era su pareja. No hay un papel de por medio firmado. Más allá de eso, hay cariño y amor de por medio. Las cosas cuando estas con una persona se hacen de a dos, no dé a uno, y antes no podíamos hacer eso, ahora sí”, comenta Gabriel Costales.

“Creo que para tener igualdad estas normas son necesarias. Todos nos meremos ser felices, tener nuestras parejas, nuestras familias. Por nuestros derechos. Es bueno que muchas personas se animen, porque los sanjuaninos siguen siendo cerrados, pensando en el que dirán. Si hay amor, todo se puede lograr”, agrega Karen Serra.

“Vi mucha gente que padecía no poder casarse, padecía mucha discriminación, y esta ley los ayudó a estar tranquilos. Por lo que te gusta no dejas de ser vos, y a veces eso hay gente aún hoy en día que no lo entiende. Hoy estamos resguardados bajo una ley que nos ampara”, finalizó Mario Barboza.