Mariana, la profe jachallera que se convirtió en Tiktoker para dar a conocer su departamento

Hoy el canal está en crecimiento. Sus seguidores son un poco más de 3.500 (esperamos que después de esta nota suban mucho más), pero las reproducciones en su canal de TikTok son increíbles.

"Esto viene hace bastante y cuesta que se haga viral Jáchal. Siempre voy a Mendoza y por ahí me encuentro con gente que no tiene idea dónde esetá Jáchal, no conocen", comentó Mariana.

Parte de la familia de Mariana vive de la producción y su tío tiene una finca donde cosechan cebolla. "Ahora que hace tanto calor viene gente de otros lados que quiere comprar y no quiere pagar nada. Cansa mucho que no nos valoren", relató Mariana sobre el trabajo de su familia. Por eso, hizo el video para mostrar el tamaño de la cebolla que se cosecha en la finca familiar y hasta la pesó para que la vean los incrédulos: 666 gr una sola cebolla.

Otros videos como el que hizo sobre Agua Negra tienen más de 100 mil reproducciones en Tiktok.

Esto viene hace bastante y cuesta que se haga viral Jáchal. Siempre voy a Mendoza y por ahí me encuentro con gente que no tiene idea dónde esetá Jáchal, no conocen. Esto viene hace bastante y cuesta que se haga viral Jáchal. Siempre voy a Mendoza y por ahí me encuentro con gente que no tiene idea dónde esetá Jáchal, no conocen.

La tiktoker ama Jáchal y dice que es el mejor lugar para criar niños por su tranquilidad.

Otro video que fue viral entre los seguidores de la profesora es el de Antonia Tapia, la abuela de Mariana que tiene 93 años y enseñó cómo hacer torta de trilla. Ahora la abuela también tiene fans que le piden que cocine otras cosas para aprender. "Mucha gente se preocupa por las recetas antiguas, mañana se vienen las sopaipillas", prometió.

Mucha gente se preocupa por las recetas antiguas, mañana se vienen las sopaipillas Mucha gente se preocupa por las recetas antiguas, mañana se vienen las sopaipillas

Tan bien le está yendo al canal de la jachallera que el mes próximo, un canal de Córdoba viajará hasta Pampa Vieja para encontrarse con ella y hacer un especial sobre algunos lugares del departamento del norte sanjuanino.

Un gran apoyo para la tiktoker es su marido que "graba, está pendiente y da ideas". Ella tuvo que aprender todo de cero y ahora ya sabe editar.

En el canal de Mariana hay videos sobre tortitas jachalleras, la plaza departamental y muy pronto estará con su marido mostrando cómo hacer un pollo al disco. Ahora dice que nunca le sonó tanto el teléfono y que a veces lo apaga por la cantidad de mensajes que le entran. Su sueño es que el canal siga creciendo para dar a conocer Jáchal, que tal vez la contacten de aluna empresa o el Gobierno la convoque para hacer contenido sobre su departamento: "Me encantaría, digo que sí a ojos cerrados".