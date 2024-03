La sanjuanina que llegó a ser Miss Trans Argentina ahora va por Brasil y sueña con trabajar en el mundo de la moda

Hace tres años April Valentina comenzó con su transición. "Fue en la pandemia cuando me miraba al espejo y no soportaba ni un segundo más verme como un varón", asegura.

WhatsApp Image 2024-03-21 at 19.26.50.jpeg

"Me fui a Buenos Aires para cambiar mi vida, era para mí porque es otro mundo. He conocido varias provincias pero Buenos Aires es otra cosa. Ahí empecé con un preparador de misses, tomo clases de inglés y de oratoria para competir", reconoce April.

Se crio con tres hermanos más, un padre metalúrgico y una mamá ama de casa. "Vengo de una familia laburante, muy humilde que nunca me dio la espalda, siempre me apoyaron y estoy orgullosa de la mujer en la que me he convertido", dice muy segura.

Sin embargo, April no quería que sus padres y hermanos vieran el duro proceso al que se enfrentó cuando decidió asumirse como mujer y por eso se fue de San Juan.

"Me fui de la provincia sola, le llamé a mi vieja por teléfono, le conté la situación, se asustó un poco pero nunca imaginó que le iba a decir eso, que yo no me sentía cómoda siendo hombre", revela April.

WhatsApp Image 2024-03-21 at 19.26.51 (1).jpeg

Este sábado se viene un nuevo desafío porque hará la conducción del evento Miss Trans Argentina en San Juan y de ahí saldrá una nueva representante de la provincia que ocupará su lugar.

Ahora, April apunta a un certamen internacional en Brasil. "Voy a ganar, no me conformo con ir a vivir la experiencia. Sé que eso me va a abrir muchas puertas", asegura.

Allí, la sanjuanina competirá con más de 30 candidatas de distintas partes del mundo, ahora considera que ya trabajó en sus inseguridades y va decidida a quedarse con la corona.

En el futuro, sin embargo, la Miss Trans Argentina no quiere quedarse solo en el mundo de los concursos de belleza y ya le han hecho propuestas para el paso y participar de Miss Universo hétero. "El público hétero es distinto, cuando esté preparada lo haré", afirma.

El sueño de April para el futuro es poder convertirse en modelo de alta costura, quizás poder emprender y tener una estética o una tienda de ropa de su marca favorita en Buenos Aires "y poder traerla acá a San Juan". Está dispuesta a hacer el esfuerzo que sea necesario y dice que lo siente y lo huele, "he trabajado muy duro y sé que lo voy a lograr", se repite a sí misma.

"No me puedo quejar, tengo una buena vida, ayudo a mi familia. Podría decir que soy una privilegiada", sostiene. La vida le dio una oportunidad y la tomó sin pensarlo.