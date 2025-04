La sanjuanina Natacha Cruz compartirá con el mundo una de las caras menos conocidas (y reconocidas) de la música

Natacha Cruz - Molleja-25.jpg

De su inconformismo y siempre activa necesidad de estar generando movidas nació, en tiempos de pandemia, el Circuito Argentino de Jazz. Y de ahí la rueda siguió girando con más fuerza, ganando volumen en cada vuelta., y vaya a saber uno cuándo se detendrá.

Ultimando detalles para lo que será un nuevo festejo del ‘Jazz Day’ en suelo sanjuanino -el 30 de abril en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario-, Natacha abordó el momento que le toca atravesar, en el que está encontrando cierto reconocimiento puertas adentro y afuera de San Juan, aunque no todo ha sido y es un camino de rosas: “Todo este laburo que vengo haciendo ha provocado que mi figura de mujer sobresalga. En la industria musical, más allá de la intención de apertura y el tema de la igualdad, todo eso no se da mucho. Para una mujer que está en medio de un ambiente que históricamente ha sido de hombres es conflictivo”.

“En un rol o en otro rol, para la mujer va a seguir siendo difícil. Te puedo contar mil anécdotas con músicos de la provincia y también de otros lugares que te dicen ‘sí, sí, sí’, pero te dan cuenta que no les gusta que una mujer los dirija en una organización en la que están participando. No les gusta, ni les va a gusta, obviamente no vamos a meter a todos en la misma bolsa, pero sí son la mayoría”, agregó Cruz, quien previamente ya ha tenido la posibilidad de compartir sus vivencias y conformar lazos con otras colegas en Chile en el 2023 y en Nueva York a principio de este 2025.

NATA.jpg

En cuanto a este nuevo viaje que tiene por delante hacia el extremo norte del continente americano, el cual se gestó tras los vínculos creados en el país trasandino, Natacha expuso: “Es el quinto encuentro de mujeres empoderadas dentro de la industria musical. Esto ya excede los límites del jazz, ya no estamos hablando solamente del jazz en sí o de los productores de jazz, sino que estamos hablando del trabajo de todas las mujeres insertas en la industria de la música y la posibilidad de abrir el paso para que se sumen muchas más”.

“Cuando me lo contaron me pareció genial. Yo ya venía fogueándome y conociendo las experiencias de otras mujeres que también lo pasan bastante mal. Te puedo hablar, por ejemplo, de mujeres que la pasan muy mal en México. México es un país hipermachista y conozco varias productoras de allá que la verdad que no la pasan para nada bien. Son ‘heavys’ los mexicanos también en ese sentido. Así que me voy a Canadá a formar parte de un hermosísimo panel, en el que van a participar otras compañeras de Latinoamérica, y en el que vamos a debatir y contar nuestras experiencias, pero también vamos a estar fortaleciendo una red de fomento para mujeres que trabajan en la gestión musical”, completó Cruz, antes de rematar: “Nosotras estamos en el lugar que estamos porque somos mujeres que hacemos las cosas mejor o igual que todos”.