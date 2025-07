Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Inesperado Gavilán en acción: una vecina de Rivadavia captó el momento justo en el que el ave se llevó una paloma. En las imágenes se observa cómo el ave rapaz atrapa a la paloma con sus garras y se la lleva para alimentarse. Según relató la testigo de la inesperada situación, todo ocurrió este lunes por la tarde. Karen se encontraba dentro de su casa cuando notó la presencia de un ave de gran tamaño posada sobre un árbol de mora ubicado en su vereda. Sorprendida, compartió las imágenes con Tiempo de San Juan. La nota completa en @tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Al acercarse, advirtió que el ave sostenía una paloma y, de pronto, alzó vuelo llevándosela con sus garras. Luego de ganar altura, se posó sobre un poste del tendido eléctrico, donde continuó su tarea.

La presencia de aves rapaces en zonas urbanas sanjuaninas

Cabe recordar que, en los últimos años, las autoridades de Ambiente de la provincia realizaron en distintas oportunidadades la suelta de este tipo de aves rapaces en las zonas urbanas con el fin de equilibrar el ecosistema de modo natural, en un intento por hacer disminuir la enorme cantidad de palomas y roedores.

Una de esas sueltas se realizó incluso en pleno centro de la Capital, en mayo del año pasado, cuando los especialistas liberaron tres gavilanes en la zona aledaña al Hospital Rawson y la Terminal de Ómnibus. Las aves habían sido rescatadas en zona urbana y luego de pasar por el correspondiente proceso de rehabilitación volvieron a su hábitat.

“Estos ejemplares fueron encontrados en zonas urbanas y vuelven a su ecosistema urbano para cumplir su función de controlador de plagas”, destacaron desde la Secretaría de Ambiente en ese momento.

La presencia de estas aves generó incluso un debate público que enfrentó a los proteccionistas con las autoridades. Es que, desde el primer grupo manifestaron su temor, porque aseguraron que estas aves de mayor porte y carnívoras podrían llegar a atacar a mascotas pequeñas e, incluso, a niños.

En contraposición, desde Ambiente remarcaron que, "los gavilanes son un método de control biológico natural para la erradicación de palomas y roedores. Y la verdad es que hacen un trabajo formidable para el control natural y biológico. No estamos haciendo daño biológicamente a ningún otro ser vivo. Así que es muy importante tener los gavilanes y cuidarlos porque son parte de nuestra fauna como muchos otros animales que muchas veces no sabemos que existen en la ciudad".

Por otra parte, aseguraron que su presencia en las zonas urbanas está contralada y que no reviste ningún tipo de peligro. "Los biólogos y profesionales de la Secretaría controlan permanentemente la situación y ellos nos explican que los animales libres huyen a los humanos, no se acercan. Cuando el animal ha estado en cautiverio puede llegar a atacar. Puede acercarse a la comunidad porque está acostumbrado que un humano le dé de comer. Pero si no, el animal huye, no se acerca a un humano", afirmaron.