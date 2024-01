Fuerte mensaje de una intendenta sanjuanina por un escrache a sus hijas

"Les mostraré cómo se hacen las cosas, como siempre lo he hecho, pero con mis pequeñas no. Todas las mujeres y mamás que formamos parte de este ámbito de la función pública y la política tenemos derecho a disfrutar de nuestras hijas, subir una foto a nuestras redes (en este caso, nada más y nada menos que en Nochebuena) sin que sean utilizadas con fines políticos", escribió la jefa comunal.

"Algunos preguntarán, ¿por qué las sube? Yo respondo que lo normal y lo que esta bien debería ser poder compartir una foto, y lo anormal y que esta mal es escrachar a menores de edad. No me victimizo, establezco las reglas del juego! Este año y esta segunda gestión que me toca encabezar recién comienzan y debe ser con la claridad que estos asuntos merecen. No permitiré que ninguna otra mamá política, dirigenta, funcionaria y aquellas que cumplen un rol en la administración pública o privada y que tiene una mayor exposición en su trabajo, independientemente de su color político, tenga que aceptar o soportar este tipo de maniobras", finalizó.