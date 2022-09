En busca del croissant perfecto: la obsesión de una pastelera sanjuanina

"Para trabajar en una cocina no hay que estar bien de la cabeza", suelen bromear los gastronómicos cuando se refieren a ellos mismos dada la presión constante con la que trabajan, ya que no sólo deben cumplir con tiempos y comandas, sino también con las exigencias de los paladares propios y ajenos. Así, pulen sus técnicas con el solo fin de despertar el disfrute en el otro, tal y como le ocurre a la pastelera que cuenta su historia.

Nacida en Aluminé, Neuquén, la sanjuanina por adopción encontró la oportunidad en medio de una crisis, cuando la pandemia afectó su fuente laboral. Trabajaba en una casa de comidas, aunque sus mayores ingresos eran por hacer tortas por encargo. Sin embargo, las restricciones sanitarias golpearon de lleno su actividad y los pedidos disminuyeron considerablemente.

Previamente, por cuestiones económicas había dejado de estudiar Historia en la Facultad de Filosofía y, con la llegada de su hijo Juani (hoy de 5 años), se vio obligada a buscar trabajo y lo que sabía era cocinar. De chica y con 12 años ya preparaba almuerzos y cenas, con lo que había en la casa. Quizás esa destreza la heredó de su papá gendarme, quien solía hacerle comidas elaboradas cuando sus padres aún estaban juntos.

Acorralada por la necesidad, decidió confiar en sus instintos y conocimientos y se animó a vender sus creaciones, las que hasta el momento había compartido con los suyos. Pastelera autodidacta -que luego le puso título a sus saberes-, se puso en campaña y, luego de mirar videos, estudiar recetas y practicar el hojaldre se lanzó a la aventura.

"Habían cancelado muchos pedidos y no me quise desesperar. Trabajé mucho, quería que el laminado (del hojaldre) fuera perfecto, me llevó un buen tiempo. Me abrí una cuenta en las redes sociales para promocionar y empecé con la venta los fines de semana", cuenta la mujer que con el paso del tiempo se fue perfeccionando con la elaboración de sus productos.

Si bien fue de menor a mayor, la premisa siempre fue la misma: que lo que hiciera fuera bueno, rico y barato. "Como era algo mío y la primera vez que emprendía, quería que fuera algo que a mí me gustaría comer y por lo que no me molestaría pagar, porque cuando es algo bien hecho, se valora", confiesa.

Tras haber aprendido a trabajar dentro de una cocina, con el orden que ello representa, se sintió lista para darle vida a la panadería delivery y take away 'La Deolinda', la cual arrancó con una producción de 5 docenas de medialunas. "Me compré un horno con tanto sacrificio, calculaba a ojo y lo que buscaba era que, si no era estéticamente perfecto, que el sabor fuera especial", señala.

En su casa del barrio Congreso, en Rawson, instaló su centro de operaciones. Allí cocinaba de miércoles a domingo y, como observó la aceptación de su público, comenzó a ampliar su producción hasta alcanzar las 30 docenas diarias, en la actualidad.

Para llegar a este punto, contó con la colaboración de otros. De su ex pareja y papá de su chiquito, asegura que siempre la tuvo. Sin embargo, fue la acción de funcionarios de la Municipalidad de Rawson la que le dio el empujoncito que necesitaba. "El presidente de la unión vecinal del barrio me contactó con los políticos que me consiguieron (a través de un programa) una sobadora y un horno pizzero, lo que me ayudó a hornear en mayor cantidad", sostiene.

Más tarde, ese mismo horno le serviría para conseguir el horno convector con el que hoy trabaja y hornea las facturas que son el deleite de muchos. "Nunca me quedé quieta, si hay algo que la vida me enseñó fue a rebuscármelas para salir adelante y eso es lo que hago todos los días", expresa la protagonista mientras amasa.

Con una variedad distintiva, Nelly conquista paladares con facturas de crema pastelera -que ella misma hace todos los días-, alcayota, dulce de leche, dulce de membrillo y chocolate (pain au chocolat en francés). "Todo es casero, todo se hace en el día y es por eso que no hago en mayor cantidad", dice y agrega: "Además soy re hincha y, si no me gusta lo que hago, no lo vendo". No obstante, la vedette de todo es su croissant y, cabeza a cabeza, compiten sus palmeritas.

Quien admira el estilo del pastelero Mauricio Asta reconoce que el emprendimiento le ayuda a vivir, aunque sueña con algún día tener su propia pastelería de autor. Es que @NelliCakeArt tiene muchas recetas guardadas que esperan ser llevadas al plano de la realidad. "Quiero tener una pastelería en la que todo sea rico y que la gente no sepa qué llevarse", manifiesta.

Con una impronta avasallante y decidida a hacer realidad sus anhelos, la mujer que cocina con pasión sabe lo que es arremangarse para ganarse el pan. Es por ello que es cuestión de tiempo que sus expectativas se concreten, por lo que podría decirse que está a una horneada de ello.