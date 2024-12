Brindis de Año Nuevo con sabor sanjuanino: los cinco mejores espumantes para celebrar

San Juan es a segunda provincia vitivinícola del país y su producción de espumantes es amplia y de excelencia. La presidenta de la Asociación Sanjuanina de Sommeliers, Daniela Soto Martínez, ha seleccionado los cinco mejores exponentes de los valles sanjuaninos, que no pueden faltar a la hora del brindis para recibir al Año Nuevo .

Tienen en común que ofrecen una calidad máxima y precios variados y la mayoría son Extra Brut o Nature (es decir, más bien secos; no frutados). Así es que, si no sabes qué elegir, aquí van las sugerencias de una experta para no equivocarse al chocar las copas y disfrutar de las burbujas.