Asumieron las nuevas autoridades del Club Social

La Junta Electoral consagró al nuevo presidente, el socio vitalicio Ignacio Pedro Sánchez. Está acompañado Guillermo L. Palacios (secretario) y Oscar Moya (tesorero).

Por irregularidades y porque no llegaron a completar la lista, el armado del empresario Raúl Giménez no prosperó y no pudo presentarse a elecciones. Incluso el propio Dino Minozzi, presidente saliente e impulsor de Giménez, cambió de bando de último minuto. Ahora integra la nueva comisión directiva, pero como último vocal.

Los ganadores apuntaron a "recuperar las viejas tradiciones". Según comentó Moya, "queremos reinsertarnos en la sociedad, que el club fomente la cultura, reactivar las instalaciones. Tenemos un gimnasio, incluso un sauna. Queremos volver a usar todos los salones".

En tanto, Palacios informó que trabaja en un acuerdo de reciprocidad con el Jockey Club para compartir las instalaciones. "Es un acuerdo que está próximo a firmarse, probablemente en diez días", aseguró.