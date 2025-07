Agrupaciones que no estaban en libros, ausencia de balances y el rescate de un evento icónico, el detalle de la intervención de la Federación Gaucha Sanjuanina

Ante esto se inició un reempadronamiento de las agrupaciones, para conocer a ciencia cierta cuantas de estas organizaciones hay en San Juan, en qué zonas y cuál es la situación administrativa de cada una de ellas, ayudando a las que carecen de personería jurídica de presentar la documentación necesaria para contar con una.

Incluso se mantuvo en la Casa del Gaucho un encuentro entre los delegados de cada agrupación y Gerardo Guerri, director de Personería Jurídica, para entrar en detalles sobre el estado de cada agrupación, la importancia de contar con personería jurídica y mantener la documentación al día.

En torno a la regulación administrativa financiera interna de la Federación, López destacó que desde marzo a la fecha los números están en orden, pero el panorama no es similar si se analiza la documentación anterior a la intervención, básicamente porque la misma no existe. “De la comisión anterior no hemos recibido documentación de los balances del 2022, 2023 y 2024. Al momento de llegar a una asamblea esa documentación es necesaria. Motivos y argumentos no dan. En estos momentos por distintas cuestiones no me hacen entrega de eso”, explicó.

Es precisamente la falta de documentación lo que llevo a Personería Jurídica a intervenir la Federación, ya que sí o sí deben estar rendidos los balances de manera anual, mucho más si se está desarrollando un proceso electoral, como el que se estaba armando. Pese a la demora, López tiene las esperanzas en que se llegará a normalizar la situación en los tres meses que quedan. Es el objetivo, aunque siempre está abierta la posibilidad de una prórroga de la intervención.

Otro de los puntos abordados durante estos últimos tres meses fue el cumplimiento del calendario de la Federación, donde no solo cada agrupación tiene su evento, sino que además gran parte de ellos representa la clasificación para la participación en Jesús María. Al respecto, López aseguró que se han sumado fechas nuevas. “Esto se debe al cambio de las agrupaciones y el compromiso que hemos asumido en la Federación”, remarcó.

En ese contexto, López puso énfasis en la recuperación de un evento que era icónico de la Federación, pero con el paso del tiempo dejó de realizarse. Se trata de la Peña Anual de la Federación Gaucha Sanjuanina, un festival que busca reunir el gauchaje sanjuanino en solo lugar. En esta oportunidad, se realizará el 19 de julio en el Camping de Don Bosco, en Santa Lucia, con la presencia de artistas locales y sorpresas.

Si bien todo indicaría que va marchando viento en popa, no todas son buenas dentro de la Federación. Así como López ha encontrado apoyo en parte del gauchaje sanjuanino, hay otros que no están contentos con algunas decisiones tomadas.

Hay un sector que no apoya las acciones de la intervención, apuntando a que se trata de beneficiar a ciertas agrupaciones o personas, y no al gauchaje en general. Ante esto, López destacó que su gestión es “100% transparente. “Para llevar a cabo las actividades del calendario de la Federación gaucha Sanjuanina pedí la colaboración de disti9ntas personas. Son personas comprometidas con el cambio, comprometidas con que esto se solucione. Incluso llamé a personas que estaban en distintas listas porque mi compromiso es solucionar todo durante la intervención. Es mucho el trabajo que se está haciendo por delante”, señaló Andrés López.