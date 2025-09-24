miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

Hospedaje en Tailandia por 3 euros: un turista español mostró los riesgos ocultos de los alojamientos más baratos

El creador de contenido Nacho Barrueco se alojó en un cuarto precario en el sudeste asiático y reveló las condiciones extremas de algunos hospedajes low cost: pisos con agujeros, escaleras peligrosas y hasta camas improvisadas en la calle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tailandia

Dormir en Tailandia por apenas 3 euros la noche parece una ganga irresistible para los viajeros que buscan ahorrar. Sin embargo, la experiencia de Nacho Barrueco, influencer español que comparte sus aventuras en TikTok, dejó en claro que los hospedajes low cost en el sudeste asiático pueden esconder un lado mucho menos atractivo.

Lee además
escandalo en redes: un spot de estacion de servicio simulo un secuestro y recibio un fuerte repudio
Se fueron al pasto

Escándalo en redes: un spot de estación de servicio simuló un secuestro y recibió un fuerte repudio
un cerrajero conto cuanto gana por dia en buenos aires y genero revuelo
Virales

Un cerrajero contó cuánto gana por día en Buenos Aires y generó revuelo

En su perfil @nachobarrueco_, el creador mostró cómo fue pasar una noche en uno de los alojamientos más económicos de la zona. Aunque el precio ya era sorprendente, explicó que en algunos casos podía bajar incluso a 25 o 50 céntimos si se negociaba directamente con los dueños.

image

Al llegar, fue recibido por un anfitrión amable, pero la cordialidad contrastaba con el deterioro del lugar. El acceso implicaba atravesar un patio con basura acumulada y un viejo sillón hundido, para luego subir por una escalera de tijera sin anclaje que generaba evidente inseguridad.

La habitación privada ofrecía apenas lo indispensable: una mosquitera y un ventilador. Pero el verdadero problema estaba en el suelo, cubierto de agujeros tapados con cinta adhesiva rosa y con carteles que advertían el riesgo de caminar por allí. Con humor, Barrueco comentó: “Como pise fuerte, me voy para el otro barrio”.

El toque curioso lo dio una nota escrita a mano sobre la cama: “Nacho Barrueco, gracias por quedarte aquí”, firmada por el anfitrión. A pesar del detalle, las instalaciones generales eran igual de precarias: una cocina improvisada al aire libre, un gimnasio rudimentario y, según el propio turista, “la habitación más barata de Tailandia: un sofá en plena calle”.

Al concluir su estadía, Barrueco reflexionó que esta experiencia marcaba un límite en su búsqueda de aventuras baratas. Su testimonio no solo muestra el contraste entre precio y seguridad, sino que también advierte a los viajeros sobre las condiciones que pueden encontrar si apuestan por los hospedajes más extremos del sudeste asiático.

Embed - Experiencia que uno se lleva, dormir en un alojamiento tradicional Tailandés. Dopamina épica, sin duda. #tailandia #alojamiento #nachobarrueco
@nachobarrueco_

Experiencia que uno se lleva, dormir en un alojamiento tradicional Tailandés. Dopamina épica, sin duda. #tailandia #alojamiento #nachobarrueco

sonido original - Nachobarrueco
Seguí leyendo

El invitado fantasma en una boda escocesa: cuatro años después revelaron quién era

Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre y cuál es su verdadero significado

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Imagen ilustrativa
Ataque a un uniformado

Robaron en la casa de un policía sanjuanino y se llevaron su pistola y municiones

Te Puede Interesar

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral
Justicia

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral

Por Natalia Caballero
Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada
Complicado

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada

BAMV Fest llega a Cuyo: el festival de videoclips más grande de Latinoamérica desembarca en San Juan
Evento

BAMV Fest llega a Cuyo: el festival de videoclips más grande de Latinoamérica desembarca en San Juan

El hecho delictivo ocurrió en este conocido colegio de Angaco.
Ladrones desalmados

Un ladrón se llevó $622.000 de la dirección de un colegio de Angaco sin ejercer violencia

La visita de Andino expuso otra vez la grieta peronista en Calingasta: el versus entre Castañeda y Carbajal
Interna

La visita de Andino expuso otra vez la grieta peronista en Calingasta: el versus entre Castañeda y Carbajal