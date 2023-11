Terminó el debate presidencial: repasá lo más importante

Live Blog Post

Massa planteó la creación de dos millones de puestos de trabajo

“Hace algunas semanas en un encuentro con trabajadores y empresarios, planteé que uno de mis grandes desafíos es ser el presidente del trabajo. Me he propuesto crear dos nuevo millones de puestos de trabajo en la Argentina. Para eso me he propuesto un camino que tiene incentivos impuestos por el estado y esfuerzo puesto por empresario y trabajadores”.

Milei, por parte le respondió que "me resulta simpático que el ministro Massa hable de crear 2 millones de puestos de trabajo. La cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde 2011, como el nivel de producción. El producto per cápita está 15% por debajo. Eso ocurre porque no hay inversión, en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay. Y si ganas plata aparecen la banda de los expropiadores con la idea de la justicia social, la redistribución del ingreso, va y roba el resultado del fruto de su trabajo”.