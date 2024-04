Por primera vez, Milei habla de reelección: "Podría llegar a estar por ocho años"

Sin embargo, sus declaraciones más importantes llegaron más tarde cuando habló sobre la posibilidad de una reelección en 2027.

"Yo estoy acá por cuatro años, podría llegar a estar por ocho, si la gente lo quisiera. La única forma de que no quede atado esto a una sola persona es con un proceso económico y político, pero también cultural. Recurrentemente saco temas, planteo discusiones, que no se logran entender en primer momento y después se entiende que estoy hablando de batalla cultural. Si hay alguien comprometido con eso, soy yo", reconoció el funcionario.

El Presidente de la Nación también se quejó de la negación del Congreso de aprobar la Ley Ómnibus meses atrás: “Y no solo eso, sino que además he enviado un conjunto de reformas que la política está bloqueando”.

Por último, hizo un balance de los cuatro meses de gestión de su Gobierno y la recepción de la sociedad argentina a sus medidas económicas. “No me voy a prestar a hacer gatopardismo y a estar engañando a la gente. A cada paso que damos, encontramos casos de corrupción y cosas aberrantes. La verdad que nuestro objetivo es ir a niveles de libertad económica como el país más libre del mundo, como Irlanda, ese es nuestro norte”, señaló.