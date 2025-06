Munisaga, a fondo en Paren: de la reestructuración del Gabinete a la "abdicación del proyecto nacional" del PJ

Munisaga no esquivó el tema de las recientes salidas en su equipo de gobierno y lo explicó: “Dejamos la mitad del Gabinete y el gobierno funciona” . Aseguró que se trató de una etapa superada. “Los funcionarios que quedaron al margen de la gestión dejaron de tener un cargo público. Es un ahorro aproximado de 60 millones de pesos por mes ”, detalló.

El intendente sostuvo que en el arranque de su gestión había que “salir a la cancha a comérsela” ante una administración municipal “ausente”. Ahora, con objetivos cumplidos y la urgencia financiera golpeando las puertas del municipio, aseguró que era momento de racionalizar la estructura. La eliminación de la Secretaría de Modernización —creadora del asistente virtual “Lito”— fue un símbolo de esa etapa: “Cualquier tipo de financiamiento externo es imposible en esta Argentina”, sentenció.

Además, reveló que "la Secretaría de Gobierno tenía mucha especificidad en cuanto a competencias. Tenía una dirección de Producción, una de Turismo, una de Comercio, una de Comunidades. Lo que establecimos fue concentrar todas las competencias en una sola dirección. Todo lo que había sido específico porque había que atender todas las demandas a la vez y de forma focalizada". Y reiteró: "El control del gobierno lo tengo".

Pero el punto más caliente de la entrevista fue su lectura del peronismo sanjuanino. Allí, Munisaga hizo un llamado de atención directo a la dirigencia del PJ: “La unidad de Gioja y Uñac ya no es suficiente. Hablamos entre nosotros y parece que solo nos importan los cargos”. Planteó la necesidad de salir del ensimismamiento y volver a conectar con la comunidad “doliente”. Sin mencionarlos directamente, sus palabras dejaron en evidencia la incomodidad que siente frente a los movimientos internos del partido y la falta de autocrítica luego de la derrota electoral de 2023.

Las definiciones más contundentes llegaron al hablar del escenario nacional. Munisaga no ocultó su decepción por la decisión de Cristina Kirchner de presentarse como candidata en la Tercera Sección Electoral bonaerense, un gesto que para él confirma la capitulación del proyecto nacional del kirchnerismo: “Estamos en la abdicación de un proyecto nacional del peronismo. Hay un kirchnerismo que se concentra en Provincia de Buenos Aires y después hay espacios justicialistas que construyen sus proyectos locales”. Y fue más allá: propuso un “provincialismo justicialista”, enfocado en resolver los problemas concretos con herramientas propias.

Por otra parte, al ser consultado Munisaga habló sobre la relación con el gobernador Marcelo Orrego, con quien dijo tener “diálogo” y una relación de cooperación institucional: “Me paro desde una posición de cooperación y no desde el conflicto. Estoy en la misma situación que él: haciéndome cargo de un gobierno en un contexto de ajuste”.

Finalmente, retomó el tema del peronismo y las candidaturas. “Me importa un comino el candidato”, dijo enfáticamente. De cara a las elecciones, Munisaga fue categórico: “Si me enrosco en hablar de internas, no soy coherente. Tres meses son una eternidad. Me importa un comino el candidato. Importa tener un proyecto que se gane la confianza”.